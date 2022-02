Terruzzi racconta: F1, un mercato lungo un anno

Molti contratti sono in scadenza, in un clima di assoluta incertezza. Si è tolto dalla mischia

Norris.

Ha deciso di sposare la McLaren, mossa non del tutto comprensibile visto che la sua ragazza non è detto che si comporti come richiesto, visto che in tanti avrebbero potuto pensare a lui per lanciare un progetto vincente. Chi? Mah, intanto la Mercedes. Hamilton non correrà all’infinito e il 2022 servirà per capire se

Russell

ha davvero il fisico per fare il capogita dentro un team di vertice. Mica semplice, per lui, con Lewis ancora in pista, con un tot di aspettative altissime, come se anche George fosse destinato ad una carriera stile Verstappen. Ha voglia di rinnovare

Sainz,

un altro che potrebbe interessare molte squadre in quanto veloce e consistente. Dice di voler restare in Ferrari ma anche qui molto dipenderà dalla stoffa di questa F1-75. Ha un concorrente quasi naturale, Carlos. È

Mick Schumacher,

ammesso che completi la sua maturazione quest’anno. In molti vorrebbero ripristinare l’abbinamento tra il Cavallino e quel cognome che ha fatto epoca rossa ma se Sainz dovesse restare (con un biennale, si suppone), Schumacher Jr, dovrà salire su un altro carro, scegliendo di fatto un destino che lo porterà lontano dalla amata Ferrari.