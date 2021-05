in crescita grazie ad una filosofia tecnica “made in Newey” che ha generato una sorta di stile efficacissimo; grazie alla Honda che molto tiene a chiudere in bellezza;

in vantaggio non semplicemente tecnico grazie ad una abitudine consolidata e ai mezzi adeguati per gestire una supremazia;

Il fatto è che alla Ferrari poco o niente si perdona, data la storia, dato il peso di una tifoseria sterminata, dati gli affanni reiterati della storia recente. Ci sta. È sul Cavallino che pesano responsabilità assolutamente anomale e aspettative conseguenti. Il che non impedisce, almeno qui, per una volta, di considerare quanto altri team, presi comunque da difficoltà di varia natura, non vengano analizzati o criticati con metri di misura comparabili.

che usa motori Mercedes, che ha una storia rilevantissima, segna il passo a Barcellona. Ricciardo pur in crescita chiude sesto, Norris - spesso esaltato al pari di un fenomeno - si perde. Come mai? Nulla, quasi non se ne parla. La Renault, rilanciata con marchio

La McLaren, che usa motori Mercedes, che ha una storia rilevantissima, segna il passo a Barcellona. Ricciardo pur in crescita chiude sesto, Norris - spesso esaltato al pari di un fenomeno - si perde. Come mai? Nulla, quasi non se ne parla. La Renault, rilanciata con marchio Alpine, conta 15 punti dopo 4 gare. Contro i 65 di McLaren e i 60 di Ferrari. Il suo obiettivo? Terzo posto tra i costruttori. Non ci siamo, direi. Stesso dicasi per Aston Martin, con tutto l’ambaradan Mercedes a disposizione: 5 punti in quattro gare. Dopo aver dichiarato ambizioni ben diverse, con una arroganza peraltro sconcertante.

Zero. Pur con Raikkonen trattato in permanenza come un fenomeno inossidabile; con Giovinazzi che fatica a brillare anche a causa di errori del team imbarazzanti. L’Alfa Romeo è un marchio di assoluto prestigio, la sua storia è gloriosa. Beh? Silenzio. Nemmeno una parola, critiche al lumicino. Da parte dell’Alfa Romeo stessa, a proposito del proprio partner, della gestione approssimativa del team. Da parte chi osserva e sostanzialmente sorvola, tace, noi compresi.