Terruzzi racconta: misteri e magie

C’è un aspetto fondamentale della Formula 1 che mi sorprende ogni volta. Dieci team, dieci gruppi di lavoro composti da persone diverse che operano in luoghi diversi, attorno ad un progetto originale e proprio destinate a confrontarsi su micro scansioni temporali. Basta osservare da vicino una vettura per avere la percezione di una complessità enorme. Ogni dettaglio deciso dopo lunghi studi, dalle viti al sollevatore per i pit stop. Con una quantità enorme di piccoli e grandi componenti studiate apposta, realizzate “su misura”, assemblate perseguendo un disegno più ampio che coinvolge anche una quantità di fornitori esterni. Macchine come oggetti sofisticatissimi, che nascondono sotto forme tutto sommato simili, le vere caratteristiche, ciò che funziona, ciò che funziona un po’ meno. Segreti e misteri per noi che, alla fine della fiera, riusciamo a riconoscere ogni vettura grazie alle colorazioni. Se fossero tutte della stessa tinta credo sarebbe complicatissimo seguire una corsa.