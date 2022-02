Terruzzi racconta: F1, il mistero del coraggio

Lo so, ci sono i test, i primi, attesissimi a Barcellona. Sono test misteriosi, sprovvisti di copertura mediatica adeguata, portati avanti secondo metodi che non conosciamo. Così mi sono detto: parlo d’altro. Di altri misteri che pure riguardano noi appassionati di F1. Del coraggio, per esempio. Credo sia stato l’innesco dell’attrazione mia, così come per altri. Il coraggio dei piloti ha qualcosa di oscuro perché emana gesti e comportamenti lontani dal nostro fare, dalle nostre mani. Quando ero un ragazzino restavo lì come un bamba, nel paddock di Monza, ad osservare i campioni di allora presi da una naturalezza e da una consuetudine agonistica quasi quieta. Si cambiavano in bella vista, saltavano in macchina e partivano incuranti di ciò che pure apparteneva alla realtà. Incidenti, moltissimi. Mortali, spessissimo.

Negli anni, poi, ho sempre cercato di capire come funzionano questi uomini da corsa. Invano, perché ciò che fanno appartiene ad una consuetudine, ad un allenamento e ad una attitudine. Dei rischi che corrono non parlano quasi mai, li considerano errori, tecnici o umani, che riguardano gli altri, non loro, guai. È sempre stato così: ogni pilota offre una spiegazione all’apparenza razionale ad una tragedia. E, ancora una volta, supera, prosegue. Del resto, se così non fosse, se ne tornerebbe a casa. Anzi, fuggirebbe a casa.

Dunque, il coraggio. Di cosa si tratta? Di un moto del cuore. Di una spinta che porta ad affrontare, a tenere duro, a resistere… molti verbi possibili qui. Con la sensazione che non sia possibile stabilire granché. Ha più coraggio un pilota, vale a dire un atleta che si lancia in una competizione estrema, oppure chi persegue, non molla nel combattere una malattia, nell’accudire una sofferenza, nel sostenere una criticità? E il soldato che deve uscire da una trincea, che deve sbarcare di fronte al nemico? Oppure un bimbo, un padre di famiglia, una madre che reagiscono ad una persecuzione? La risposta è semplice e non prevede graduatorie. Il coraggio è qualcosa che circola in ciascuno di noi, che ha a che fare con il cuore, certo, con l’anima, la testa e persino con l’etica, con regole che vorremmo fossero sacre. Va allenato, ecco, per tenerlo in tasca, pronto, esattamente come lo allenano i piloti da Gran Premio. Anche perché c’è sempre un prezzo possibile e prossimo ad un atto di coraggio.

Vi chiedo scusa per questo volo all’apparenza fuori tema. Ma mentre un altro anno inizia, piuttosto che dire sciocchezze su questa o quella macchina, ho preferito un augurio trasportato dalla primavera. Guardare lo sport, il coraggio degli atleti, per trattenere uno stimolo, un piccolo incoraggiamento, appunto, utile a prendere il vento. Un bel vento, in mezzo, come stiamo, a molte immagini per nulla felici, per nulla coraggiose. Abbiamo tutti, credo, risorse strepitose.