Terruzzi racconta: il mistero della guida

Cosa succede a Carlos Sainz? La domanda circola tra gli appassionati e ottiene risposte di varia natura. Un campione capace di esprimersi su livelli di assoluta eccellenza, più concreto del compagno Leclerc nel 2021, in affanno pochi mesi dopo, intrappolato in una incostanza farcita di errori. Il caso è eclatante causa competitività della Ferrari. Identico a molti altri meno esposti. Magnussen, ad esempio, considerato un pilota fallace in passato, torna in F1 nella generale perplessità e trova subito il modo di esprimersi felicemente con la Haas 2022. Per molti versi persino Russell, il cui talento è conclamato, riesce a figurare meglio di Hamilton. No, dico, Lewis Hamilton, un fuoriclasse fuori discussione (sono sbalordito, mi permetto, nel leggere commenti di segno opposto, come se non bastasse un curriculum strepitoso…) eppure tutt’altro che a proprio agio nelle prime gare del Mondiale con questa nuova Mercedes.

Credo che serva una riflessione sul tema per provare a capire comportamenti di segno diverso. Scrivo “provare”, perché una comprensione completa e profonda qui è quasi impossibile. Ogni atleta è portatore di qualche curiosa attitudine e, nel contempo, di qualche lato più debole di altri. I centauri, ad esempio, ammettono di prediligere una direzione di curva piuttosto che un'altra. C’è chi curva “meglio” a sinistra, chi a destra. Come mai? Per la stessa ragione che determina gesti specifici e asimmetrici nel quotidiano di ciascuno di noi. Se guardiamo dieci bambini praticare uno sport - metti il rugby - vediamo che il modo di fare capriole è individuale così come il passaggio della palla.

