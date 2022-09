Terruzzi racconta: cento anni, si sentono tutti

C’è un contratto che garantisce al Gran Premio d’Italia monzese il superamento dello storico anniversario. Però, mica detto. E non stiamo parlando del finale a orecchie basse messo su dalla direzione gara, con tutte le polemiche del caso. Piuttosto, ecco, di un finale in sintonia con il resto. Di questi tempi, si sa, conta l’apparenza. E infatti è stato un festival delle apparizioni. Raffiche di personalità, di vip o sedicenti tali, migliaia di selfie, di fotografie e commenti, con “la magnifica folla degli appassionati” a fare da cornice e poi da protagonista per la consueta invasione finale. La passione è davvero commovente, così come commuovono le persone, l’umanità di chi comunque sostiene, incita, cerca di far festa partecipando ad un evento. Peccato che proprio lei “la folla magnifica” abbia ricevuto pochissime attenzioni.

Code interminabili, complicanze di ogni genere, indicazioni della vigilia sbagliate, inadeguatezza di una quantità di addetti. Molti dei quali disinformati eppure arroganti al limite della villania. Cosa è accaduto dietro le quinte patinate della corsa lo si trova nei commenti pubblicati qua e là, spesso con educazione. Lo si percepiva entrando in pista ogni giorno da privilegiati con pass, circondati da persone la cui pazienza è stata messa a dura prova (e meno male che la pioggia non è comparsa). Il fatto è che l’autodromo centenario ostenta una certa stanchezza un po’ ovunque, ha bisogno di interventi votati alla modernità, alle esigenze di un avvenimento sportivo che coinvolge davvero centinaia di migliaia di individui, sia pensando a chi lavora, sia a chi vuole divertirsi, pagando peraltro biglietti piuttosto cari. Sono in programma (con tempi lunghi è stato ripetuto), esiste un finanziamento rilevante per rifare sottopassi, smarcando i pedoni dalle auto, di migliorare l’intera logistica, con l’idea di ultimare le opere entro il settembre 2024 in modo da rilanciare il contratto con la F1 che scadrà l’anno successivo. Bene. Vedremo, sperando che burocrazie varie, diversità di vedute tra le varie entità coinvolte, non generino confusioni, ritardi, complicazioni come spesso è accaduto sin qui.

Stefano Domenicali, che a Monza ha casa, che ha ben chiaro cosa servirebbe a questo impianto anziano, cerca di nascondere un disagio che pure ha attraversato il paddock in continuazione, innescato da un tira e molla imbarazzante sull’utilizzo di alcune aree bloccate e sbloccate in un guazzabuglio da vigilia. Paddock, peraltro, popolato da una quantità spaventosa di “autorità”, di amici degli amici con famiglia al seguito, secondo metodologia italica e tipica, quella che pretende continui trattamenti di favore, scorciatoie in virtù di non si sa cosa. Così, in molti ci domandiamo, al di là delle frasi fatte, di un bilancio che l’entusiasmo del pubblico monzese ha reso positivo al punto da ridurre a poca cosa l’autocritica, se davvero verrà applicata una visione moderna e illuminata del fare a stanziamenti previsti ma non sufficienti per produrre un’autentica trasformazione della mentalità operativa.

Il futuro dell’autodromo non passa semplicemente da una serie di ristrutturazioni e, per questa ragione, crediamo resti incerto. È il passato, prossimo o remoto, ad alimentare qualche dubbio sul destino di un luogo di culto dalle potenzialità tanto evidenti quanto trascurate. La F1, intesa come evento non soltanto agonistico, è accolta e attesa da una quantità di altri impianti all’altezza delle aspettative di chi la F1 governa e muove. E il peso della tradizione temo non sia sufficiente a garantire continuità. Lo dico, sia chiaro, da vecchio innamorato dell’autodromo.