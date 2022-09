Terruzzi racconta: Monza, per i prossimi 100 anni

Ma qui abbiamo una pista come un tempio, come un museo a cielo aperto che comunque potrà essere preservato. Sia come teatro di manifestazioni future e indecifrabili, sia come testimone di una avventura profondamente legata alla storia universale. La fantasia mi porta a credere che verrà fatto il possibile per trasformare questo luogo

Ho provato a immaginare come sarà, che ne sarà dell’Autodromo tra cento anni. Beh, mica facile perché la relazione tra il pianeta e il motore, evoluto come sarà, risulta difficile da decifrare. Ma qui abbiamo una pista come un tempio, come un museo a cielo aperto che comunque potrà essere preservato. Sia come teatro di manifestazioni future e indecifrabili, sia come testimone di una avventura profondamente legata alla storia universale. La fantasia mi porta a credere che verrà fatto il possibile per trasformare questo luogo in un’area viva, colma di attrazioni interattive, di cimeli, di racconti. Con il parco, il grande Parco di Monza come custode verde di un mondo verde mica tanto ma comunque sintonizzato sul progresso. Insomma una specie di scrigno capace di abbinare appunto progresso e tradizione, magia ed eco-sostenibilità. Anche perché la sostenibilità, comunque vada, diventerà finalmente un imperativo capace di direzionare ogni sviluppo che riguarda la mobilità.

