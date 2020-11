Terruzzi racconta: F1 e MotoGp, dissertazioni contemporanee

Intanto, Marc Márquez. Lui, più di tutti, è “chiuso in casa” da mesi. Una intera stagione di assenza, con implicazioni mai del tutto chiarite da parte di chi lo cura e lo segue, dopo una raffica di pasticci da rientro affrettato che hanno probabilmente aggravato le condizioni del campione spagnolo. Stando a casa, Márquez ha potuto misurare il peso del ruolo che ricopre in un universo che da lui, in qualche modo, resta distante a prescindere.

Ha lasciato libero il campo. E questa “apertura”, invece di indicare un possibile successore, ha svelato i limiti di chi corre e correrà contro di lui. A cominciare da Quartararo e Viñales per finire alla Ducati, alla Yamaha. Il fatto che Mir, con tutto il rispetto, vincitore di una sola gara domenica scorsa, sia il più serio candidato al titolo, ostenta soprattutto i limiti di altri. Di chi era atteso ad una stagione di smalto, di chi avrebbe potuto e dovuto farci pensare che Márquez, al rientro, avrebbe trovato un panorama mutato, più critico persino per lui. Macché. Dal salotto di casa Marc avrà assaporato una serenità tanto paradossale quanto sorprendente. Abbastanza per ipotizzare un rapido ripristino del proprio dominio una volta tornato in piena forma fisica. È stato il Mondiale del “ciapanò”, ecco. Con troppi imbarazzi, fallimenti, affanni di una comitiva di fatto senza padrone. Il che la dice lunga sulla reale qualità di chi aspira ad un ruolo davvero rilevante in MotoGP.

. Qui il padrone è sempre in pista, inossidabile e tonico a tempo pieno. Hamilton, certo. Che ha corso benissimo sopra una macchina felicissima. Ha cercato di fare più del possibile Verstappen che comunque ha migliorato di gran lunga la propria immagine pur perdendo; è mancata come sappiamo la Ferrari, confinata in una “zona rossa” curiosamente simile alla nostra, dentro la quale siamo inibiti, bloccati, demoralizzati.

