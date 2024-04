Terruzzi racconta: F1 e MotoGP, matrimonio a sei ruote

La ricetta da applicare per rendere la MotoGP più attrattiva, più spettacolare, in definitiva più ricca non è affatto semplice e non dovrebbe replicare più di tanto quella utilizzata per i GP automobilistici. Per questo, credo, sarà fondamentale sfruttare l’interregno Dorna-Liberty Media. Almeno un paio di stagioni. Abbastanza per comprendere meglio quali ingredienti conservare e quali modificare per mantenere in bellissima vista necessarie e preziose diversità, piuttosto che ogni omologazione. Che serva intervenire è una evidenza . Ma sarà il come a dare efficacia ai ritocchi. Con qualche rischio piuttosto rilevante. Anche considerando i rischi - appunto - che corrono i piloti di moto. Molto, molto più elevati rispetto ai loro colleghi a 4 ruote.