Terruzzi racconta: F1 e MotoGP, il peso delle differenze

La svolta è recente, portata avanti da Liberty Media, soprattutto, in accordo con la Federazione. Si tratta di individuare modalità che migliorino lo spettacolo agonistico, obiettivo non ancora raggiunto nonostante l’introduzione del budget cap e di un regolamento tecnico nuovo, varato lo scorso anno, con necessarie aspirazioni di sostenibilità future. In questo senso va vista l’introduzione una tantum (6 tappe nel 2023) della Sprint Race del sabato, esperimento riuscito pur con qualche complicazione, abbinato ad un vero e proprio lifting dell’intera proposta Formula 1.

La svolta è recente, portata avanti da Liberty Media, soprattutto, in accordo con la Federazione. Si tratta di individuare modalità che migliorino lo spettacolo agonistico, obiettivo non ancora raggiunto nonostante l’introduzione del budget cap e di un regolamento tecnico nuovo, varato lo scorso anno, con necessarie aspirazioni di sostenibilità future. In questo senso va vista l’introduzione una tantum (6 tappe nel 2023) della Sprint Race del sabato, esperimento riuscito pur con qualche complicazione, abbinato ad un vero e proprio lifting dell’intera proposta Formula 1.

Il fatto è che l’esordio del campionato 2023, per quanto riguarda la MotoGP ha offerto un bilancio tutt’altro che rassicurante. Per chi corre soprattutto. Due gare più una compressione delle tempistiche fondamentali per dare modo di trovare un feeling adeguato ai piloti, sembra abbiano innescato una frenesia ad alto rischio, sovrapposta ai pericoli che riguardano piloti esposti, fisicamente, a tempo pieno. Una condizione lontanissima da quella che riguarda i loro colleghi a quattro ruote. Forse sarebbe stato più sicuro attendere qualche gara per introdurre la competizione del sabato; forse proprio la gara in Portogallo, dove si sono svolti i test pre-campionato, rappresenta una anomalia rispetto alle altre piste dove questa intensità di impegni (prove libere, qualifiche, Sprint Race, Gran Premio) potrebbe risultare ancora più caotica. Il bilancio della “prima” 2023, insomma, allude alla necessità di una riflessione. Certo c’è chi è caduto rovinosamente in prova (Espargaro); chi si è fatto male nella Sprint (Bastianini), chi nella corsa domenicale (Marquez, Oliveira, Martin) con lo scellerato Marc colpevole di manovra pericolosissima.

Il fatto è che l’esordio del campionato 2023, per quanto riguarda la MotoGP ha offerto un bilancio tutt’altro che rassicurante. Per chi corre soprattutto. Due gare più una compressione delle tempistiche fondamentali per dare modo di trovare un feeling adeguato ai piloti, sembra abbiano innescato una frenesia ad alto rischio, sovrapposta ai pericoli che riguardano piloti esposti, fisicamente, a tempo pieno. Una condizione lontanissima da quella che riguarda i loro colleghi a quattro ruote. Forse sarebbe stato più sicuro attendere qualche gara per introdurre la competizione del sabato; forse proprio la gara in Portogallo, dove si sono svolti i test pre-campionato, rappresenta una anomalia rispetto alle altre piste dove questa intensità di impegni (prove libere, qualifiche, Sprint Race, Gran Premio) potrebbe risultare ancora più caotica. Il bilancio della “prima” 2023, insomma, allude alla necessità di una riflessione. Certo c’è chi è caduto rovinosamente in prova (Espargaro); chi si è fatto male nella Sprint (Bastianini), chi nella corsa domenicale (Marquez, Oliveira, Martin) con lo scellerato Marc colpevole di manovra pericolosissima.