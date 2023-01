Terruzzi racconta: nei panni di Vasseur

È a Maranello da pochi giorni, si trova per la prima volta a gestire una azienda enorme e complessa, non esistono ancora e affatto le condizioni per esporsi e intervenire, per mostrare uno stile, un modo proprio. Anche perché la posizione di Vasseur (come di chiunque altro al suo posto)

Frederic Vasseur ha incontrato la stampa italiana a Maranello. Un primo abboccamento all’alba di una stagione imminente, dopo il cambio di rotta - discusso per settimane - che lo ha portato al vertice della Ferrari in sostituzione di Mattia Binotto . Cosa ha detto? Tutto e niente. Deve conoscere, vuole imparare l’italiano per comunicare meglio con la sua gente, cercherà di portare alla vittoria la Ferrari migliorando, ottimizzando, risolvendo, evitando favoritismi e polemiche tra i piloti. Comprensibile. È a Maranello da pochi giorni, si trova per la prima volta a gestire una azienda enorme e complessa, non esistono ancora e affatto le condizioni per esporsi e intervenire, per mostrare uno stile, un modo proprio. Anche perché la posizione di Vasseur (come di chiunque altro al suo posto) non è comoda affatto. La nuova macchina è stata realizzata da un gruppo di lavoro presente e attivo prima del suo arrivo, siamo già alle fasi di costruzione e montaggio. Interventi? Dove? Perché? Non avrebbe alcun senso.

