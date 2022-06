Terruzzi racconta: niente voti alle squadre

Ferrari voto 0… Sono in molti a dirlo e a scriverlo dopo la delusione di Baku. Capisco ma non condivido. E non parlo semplicemente della Ferrari così come non parlo soltanto di voti bassi. Il motivo è che pensare, progettare, costruire e portare in pista una monoposto di F1 è una operazione di estrema, indicibile complessità. Roba che occupa centinaia di persone – ciascuna brillantissima nel proprio ruolo - per anni. Prendendo rischi, risolvendo una quantità enorme di problemi. Sono tecnici, logistici, meccanici, motoristi, che lavorano come disperati applicando giorno dopo giorno perizia e passione. Dedicati e non sempre fortunati. Dunque, di fronte a tutto questo credo serva un rispetto particolare, abbinato ad una astensione.