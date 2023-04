Terruzzi racconta: il nodo al pettine

, devastante proprio pensando alla tensione agonistica, ancora fondamentale per dare smalto a corse pensate come attrazioni non solo per patiti della velocità.

per non parlare della

determinata a scoprire la vera natura di questa macchina per molti versi ancora misteriosa. C’è da recuperare un margine molto rilevante rispetto a chi ha dominato le prime tre gare, impresa data per ardua persino dai tifosi del Cavallino; c’è soprattutto da riguadagnare il ruolo di

Qui la questione verrà presto chiarita. Molto dipenderà dai progressi che riuscirà a ottenere la Ferrari, determinata a scoprire la vera natura di questa macchina per molti versi ancora misteriosa. C’è da recuperare un margine molto rilevante rispetto a chi ha dominato le prime tre gare, impresa data per ardua persino dai tifosi del Cavallino; c’è soprattutto da riguadagnare il ruolo di prima inseguitrice, ritrovando una forma migliore rispetto a quella mostrata a sorpresa da Aston Martin, per non parlare della Mercedes, altrettanto indefinibile visto che da una parte si parla (da mesi) di una macchina da buttare mentre emergono progressi continui. Il che innesca altri dubbi su un progetto destinato comunque ad una profonda revisione.

Qui la questione verrà presto chiarita. Molto dipenderà dai progressi che riuscirà a ottenere la Ferrari, determinata a scoprire la vera natura di questa macchina per molti versi ancora misteriosa. C’è da recuperare un margine molto rilevante rispetto a chi ha dominato le prime tre gare, impresa data per ardua persino dai tifosi del Cavallino; c’è soprattutto da riguadagnare il ruolo di prima inseguitrice, ritrovando una forma migliore rispetto a quella mostrata a sorpresa da Aston Martin, per non parlare della Mercedes, altrettanto indefinibile visto che da una parte si parla (da mesi) di una macchina da buttare mentre emergono progressi continui. Il che innesca altri dubbi su un progetto destinato comunque ad una profonda revisione.