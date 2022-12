Terruzzi racconta: una notte di quiete

Dopo aver espresso ogni genere di opinione a proposito della separazione tra Ferrari e Mattia Binotto, è il momento dei silenzi, dell’attesa. L’ex team principal non è più un tema discutibile, una volta scritta la parola “Fine”. Piuttosto, servirà capire in che tempi, termini e modi verrà riavviata la Gestione Sportiva. Con la sensazione che a Maranello preferiscano prendere ogni tempo utile a progettare e quindi comunicare le coordinate del nuovo corso. Non un compito semplice anche pensando all’ipotesi più facile, gettonatissima, legata a Vasseur. Disponibile e papabile pur notando qualche colpo di freno non del tutto previsto di fronte al manager francese. Il quale, comunque, può attendere proprio in quanto libero da impegni. Il comunicato ufficiale della Ferrari di martedì 29 non solo ha evitato di nominare un nuovo team principal. Attendevano un incarico “ad interim” per l’a.d. Vigna che non è stato annunciato. C’è tempo, nel caso, anche per una soluzione del genere che comunque rappresenterebbe un ripiego, crediamo, essendo Vigna preso da molte questioni aziendali e non certo ferrato sui meccanismi di funzionamento di una grande squadra corse.