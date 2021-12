Terruzzi racconta: F1, occhio ai diavoli

Che Verstappen faccia fatica talvolta a controllare il diavoletto che si agita in lui è evidente. Lo abbiamo visto anche noi quel diavolo in Arabia, dentro una pista disegnata apposta per far saltare i nervi a chiunque. Attimi, guizzi minimi eppure eclatanti. Del resto, Max era in difficoltà e sarebbe interessante vedere Hamilton nei panni di Verstappen. Lewis e i suoi di diavoli, che pure sono comparsi talvolta anche quest’anno. Il fatto è che i rapporti si sono capovolti nel giro di un mese e di 19 punti, rosicchiati dall’inglese con una maestria solo sua, frutto dell’esperienza ma anche di un modo di stare al mondo finalizzato alla forma fisica e mentale. Qualcosa che molti colleghi più giovani dovrebbero apprendere.

Correre l’ultima gara a pari punti rappresenta un premio per entrambi e per chi guarda. A patto che si tratti di una vera corsa, non di altro. Il che, mica detto. Per via dei diavoletti di cui sopra, attivi come abbiamo visto, anche in cabina di regia, dentro quell’antro teoricamente sacro, dentro il quale siede l’arbitro della corsa. Popolato da gente niente affatto al di sopra di ogni sospetto, dobbiamo dire a malincuore, come dimostrato da un atteggiamento votato alla collusione piuttosto che al decisionismo indipendente.

Mentre la F1 sembra aver perso le proprie regole, due piloti di estremo valore agonistico vanno alla sfida finale dentro un contesto per molti versi compromesso. Vedremo con quali esiti. Intanto, giusto per chiarire, mi permetto di avanzare qualche richiesta che resterà comunque inevasa. La prima: che Verstappen senior, Jos, resti a casa, in albergo, un po’ più distante dal figlio, il quale avrà bisogno di avere attorno gente serena ed equilibrata pronta ad indicare e consigliare e non a battere pugni sul tavolo. Non accadrà, ovviamente. Anche se i padri, in quanto inevitabili ultrà dei propri figli, diventano presenze nocive nove volte su dieci.

La seconda richiesta è più semplice: eliminare le comunicazioni tra team e direzione gara. Perché si parlano, discutono, mercanteggiano? Non si capisce. È come se un arbitro di calcio, fischiato un fallo, si recasse presso una panchina per domandare che ne pensa il mister. Ma dico, scherziamo? Per quale ragione debbano chiacchierare durante un Gran Premio Masi (e chi lo circonda) con i team principal è un mistero. Anzi, no, è il frutto di una consuetudine da togliere di mezzo a razzo, pena caduta verticale di autorevolezza e di credibilità.

Meno diavoli in circolazione e tutto può funzionare in un ambito sportivo accettabile. Anche se a questo punto nessuno mostra una gran fiducia sulla gestione dei comportamenti in gara. Verstappen può diventare campione del mondo ma è fondamentale che vinca in pista, guidando e filando davanti al rivale. Stesso dicasi per Hamilton. Niente diavolerie, se possibile. Anche perché non è detto che chi sbaglia, paghi. Sta qui, al fianco di un campionato magnifico, il fallimento del campionato stesso. Intervallato da troppe ombre, da una gestione dei princìpi, delle manovre, delle infrazioni, orripilante. Abbastanza da richiedere alla Federazione Internazionale, alla F1, una vera rivoluzione. Non c’è nulla di moderno dentro una consuetudine al baratto conclamata e in definitiva irrispettosa nei confronti di chi, in pista, si batte e rischia.