Terruzzi racconta: F1, occhio alla linea

Eccole. Sono arrivate, sono in arrivo. Monoposto nuove di pacca, ripensate, ridisegnate, inedite. E ancora misteriose. Per noi che le osserviamo, con la speranza di comprenderle, per chi le ha progettate, con la speranza di farle crescere come si deve.

Eccole. Sono arrivate, sono in arrivo. Monoposto nuove di pacca, ripensate, ridisegnate, inedite. E ancora misteriose. Per noi che le osserviamo, con la speranza di comprenderle, per chi le ha progettate, con la speranza di farle crescere come si deve.

Eccole. Sono arrivate, sono in arrivo. Monoposto nuove di pacca, ripensate, ridisegnate, inedite. E ancora misteriose. Per noi che le osserviamo, con la speranza di comprenderle, per chi le ha progettate, con la speranza di farle crescere come si deve.

che diede a Jody Scheckter il titolo mondiale 1979 e a Gilles Villeneuve un posto nel cuore di ogni appassionato. Beh, tozza e infelice alla vista, una via di mezzo tra un kart carenato e una automobilina da autoscontro. Eppure… strepitosa e consegnata in via definitiva al paradiso del motorismo. Per dire

Il rito è un classico da inizio stagione, mai come quest’anno colmo di potenziali sorprese, trattandosi di rivoluzione tecnica. Il che significa fare attenzione a sparare giudizi. Più del solito, si capisce, perché mica detto che una macchina all’apparenza magnifica, sia capace di meraviglie da corsa. In questo senso mi vengono in mente alcuni casi clinici. La prima vettura Ferrari, datata 1947, siglata “125 S”, vincente poco dopo il debutto con Franco Cortese e Tazio Nuvolari, subì un battesimo supplementare ad opera del suo sarcastico creatore. Pronto a coniare un nomignolo ben poco glorioso: “Autobotte”. A proposito di Ferrari, molti di voi ricordano la “T4” che diede a Jody Scheckter il titolo mondiale 1979 e a Gilles Villeneuve un posto nel cuore di ogni appassionato. Beh, tozza e infelice alla vista, una via di mezzo tra un kart carenato e una automobilina da autoscontro. Eppure… strepitosa e consegnata in via definitiva al paradiso del motorismo. Per dire che il bello non coincide sempre con il buono, poiché i veri segreti si nascondono tra le forme, vanno oltre, secondo occulti meccanismi tecnologici.

Il rito è un classico da inizio stagione, mai come quest’anno colmo di potenziali sorprese, trattandosi di rivoluzione tecnica. Il che significa fare attenzione a sparare giudizi. Più del solito, si capisce, perché mica detto che una macchina all’apparenza magnifica, sia capace di meraviglie da corsa. In questo senso mi vengono in mente alcuni casi clinici. La prima vettura Ferrari, datata 1947, siglata “125 S”, vincente poco dopo il debutto con Franco Cortese e Tazio Nuvolari, subì un battesimo supplementare ad opera del suo sarcastico creatore. Pronto a coniare un nomignolo ben poco glorioso: “Autobotte”. A proposito di Ferrari, molti di voi ricordano la “T4” che diede a Jody Scheckter il titolo mondiale 1979 e a Gilles Villeneuve un posto nel cuore di ogni appassionato. Beh, tozza e infelice alla vista, una via di mezzo tra un kart carenato e una automobilina da autoscontro. Eppure… strepitosa e consegnata in via definitiva al paradiso del motorismo. Per dire che il bello non coincide sempre con il buono, poiché i veri segreti si nascondono tra le forme, vanno oltre, secondo occulti meccanismi tecnologici.