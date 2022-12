Terruzzi racconta: Pagelline 2022, giusto per dare i numeri

Voto 10 a Russell e Alonso. Il Giorgino ha fatto meglio del Ginetto, il che è tutto dire. Per molti versi è lui l’uomo dell’anno, nel senso che si fa fatica a trovargli difetti. Pur con il vago sospetto che si sia montato un po’ la testa, come capiterebbe anche a voi o a me, del resto, nei suoi panni. Alonso: se fossero tutti come lui, questi champions dico, ci divertiremmo il triplo. Corre come un disperato a costo di disperarsi. Ma, insomma, più vispo e giovane di molti giovanotti.

Voto 9 a Verstappen. Non cucca 10 perché, pur dentro un Mondiale da 10 e lode, certe pecche pesano. Quali? Ma dai, Ciccio, fare delle scene per giustificare i mancati aiuti a Perez non è cosa per un campione che porta a casa due titoli in due anni. Insomma non basta correre come un fuoriclasse per ottenere la patente del fuoriclasse. Un pizzico di signorilità, di sportività, di magnanimità fa la differenza sempre. E sul tema, ancora non ci siamo.

Voto 8 a Leclerc, Hamilton, Albon e Vettel. Ciumbis, che quartetto! Charles è stato bravo da matti, spesso e volentieri, ha regalato numeri ed emozioni. Poi, se vogliamo parlare di veri uomini-squadra, beh ancora non ci siamo. Per il ruolo di leader mancano un paio di medaglie, ecco. Da conquistare sul campo nel 2023 dopo qualche ambiguità di troppo. Hamilton: le ha buscate da Russell ma ancora una volta ha fatto il signore del motore. Non una cosa semplice dopo quanto accaduto lo scorso anno, alle prese con una macchina che gli ha impedito ogni rivincita. Però, alla luce degli eventi, il titolo 2021 resta più cosa sua che di chiunque altro. Albon: siccome dare i voti per davvero è impossibile, premio impegno e cuore, immaginando i limiti della sua Williams. Farsi notare con quella macchina lì non è mica semplice, dai. Vettel: ottimo dopo l’annuncio del ritiro, un po’ sopravvalutato anche perché dimissionario. La persona: ottima. Il pilota: strepitoso sino a qualche anno fa. Stra-celebrato.

Christian Horner e Sebastian Vettel © Getty Images / Red Bull Content Pool

Voto 7 a Norris, Sainz, Magnussen. Lando è scomparso tra i guazzabugli McLaren. Non la mette giù dura mai. Sorride. Un po’ inguaiato se pensiamo alle potenzialità. Sperando che non abbia perso quello smalto utile a battagliare davanti. Carlos ha raddrizzato una annata nata storta ed è uno che ragiona, riflette sempre. Per la piega che hanno preso gli eventi Ferrari, un po’ inguaiato pure lui. Alle prese con una stagione, la prossima, decisiva per il suo futuro. Magnussen: il Magico Alverman ha stupito. Ora tocca capire se per misteriosi meriti propri o per demeriti altrui. Comunque, un miracolato. Avrebbe potuto andare a pescare dei merluzzi e invece ha ripescato se stesso. Magico, appunto.

Voto 6 a Ocon, De Vries e Latifi. Dunque, Esteban va forte ma, come diceva il mio babbo incontrandomi a ogni età, non matura, non c’è verso, proprio no. Oscilla piuttosto e non pare una cima nella gestione dei suoi pregi, dei suoi guai. Mah. De Vries è un caso a parte. Non si capisce se ha avuto una fortuna sfacciata, se è un fenomeno, se è un abbaglio. Vedremo. Intanto ha fatto di tutto e di più con un solo colpo in canna. Latifi… insomma, il voto sarebbe un altro, ben inferiore. Però siccome non se l’è filato nessuno l’ultimo giorno di scuola, lo consoliamo noi qui. Bene? Sentiremo la mancanza? No.

Voto 5 a Bottas, Zhou e Gasly. Il Findus e Pierre sono andati al di sotto delle aspettative, pur con tutte le attenuanti che vi va di considerare. Ma sì, lo so, lo so i punti di Bottas (49) sono molti rispetto a quelli di Zhou (6) ma da un pilota che per anni ha puntato al titolo Mondiale certi cali non sono ammissibili, dai. Ogni tanto si perde, pensa all’hockey, alle renne, non si sa. Boh. Gasly, se vuole fare l’emergente deve emergere. Invece affonda, pasticcia, insomma delude. Zhou, tanto per cominciare è vivo. Quando uno viene fuori indenne da un incidente così, merita encomio.

Voto 4 a Perez. Immagino di ricevere critiche. Pazienza. Ma il Pancho Villa della F1 emerge in quanto dotato di Red Bull vincente mentre lui vincente non è affatto. Doveva chiudere al secondo posto nel Mondiale . Macché. In molti, ecco, al suo posto, ci sarebbero riusciti. Fa il ganassa ma è il più fortunato del lotto.

Yuki Tsunoda e Sergio Perez © Jared C. Tilton / Getty Images

Voto 3 a Tsunoda. Ma cosa frulla in testa a ‘sto ragazzo? Sempre trafelato, sempre arruffato, sempre incazzato. Fa tutto lui. E ne fa di tutti i colori. Si fa notare solo come elemento folkloristico. Un po’ poco, no?

Voto 2 a Ricciardo. Ha la responsabilità di aver fatto crollare l’indice della simpatia, dell’ottimismo, del buonumore. Uno come lui doveva continuare ad essere protagonista in questa F1 di musoni. Invece se ne va con l’idea di ritornare. Speremm, come dicono a Sydney. Intanto autoespulso. Misteriosamente. Che è successo caro Daniel ?

Voto 1 a Stroll. Qui siamo ai minimi termini. Il voto è una conseguenza. Perché continuare? Va bene tutto, a cominciare da babbo Lawrence… ma dopo un po’ basta, dai. Fuori posto, considerata anche l’esperienza. Dovendo incontrare Mick per strada credo arrossirebbe, ammesso che sia capace di riflettere su come gira il fumo.

Voto 0… ma certo, alla FIA. C’è bisogno di motivare? No, dai, proprio no. Fate voi l’elenco delle scempiaggini, nel caso.

Senza voto Mick Schumacher. Perché? Perché capisco ma mi dispiace. È questione di affetto, di memoria, di quel che vi pare. Ma siccome sono pagelline, tutto credo sia permesso. Anche un sentimentalismo, spero, comprensibile. Avete scritto la letterina a Babbo Natale? Ah, ecco. Bravi.