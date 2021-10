Terruzzi racconta: La parabola di Verstappen

, in grado di metterlo nella condizione, come minimo, di battersi per il titolo.

il pilota che ha proposto chiaramente il vecchio paradosso delle corse. Gli è bastato un Gran Premio al volante della Mercedes (Sakhir, lo scorso anno) per trasferirsi dalla coda alla testa del gruppo con una certa padronanza. Forse potrebbero battersi per un titolo non solo loro. Da

Voglio soffermarmi proprio su questo aspetto: quanti ragazzi dotati versano da anni nella condizione in cui si trovava Max sino ad una stagione fa? Troppi. Ciascuno può stilare una breve lista ma credo che molti di voi concordino su qualche nome: Charles Leclerc e Lando Norris, ad esempio, senza contare George Russell, il pilota che ha proposto chiaramente il vecchio paradosso delle corse. Gli è bastato un Gran Premio al volante della Mercedes (Sakhir, lo scorso anno) per trasferirsi dalla coda alla testa del gruppo con una certa padronanza. Forse potrebbero battersi per un titolo non solo loro. Da Ricciardo ad Alonso, passando magari per qualche altro campione a vostra scelta. Non importa. Piuttosto, conta il fatto che la carriera di Verstappen, al cospetto di un bivio meritato e atteso, dipenda dalla qualità degli strumenti che il suo team gli mette a disposizione. Sfruttati al meglio, sia chiaro. Ma senza una vettura vincente persino Max non riuscirebbe ad emergere davvero, così come accade ad altri fenomeni in pista oggi.

Voglio soffermarmi proprio su questo aspetto: quanti ragazzi dotati versano da anni nella condizione in cui si trovava Max sino ad una stagione fa? Troppi. Ciascuno può stilare una breve lista ma credo che molti di voi concordino su qualche nome: Charles Leclerc e Lando Norris, ad esempio, senza contare George Russell, il pilota che ha proposto chiaramente il vecchio paradosso delle corse. Gli è bastato un Gran Premio al volante della Mercedes (Sakhir, lo scorso anno) per trasferirsi dalla coda alla testa del gruppo con una certa padronanza. Forse potrebbero battersi per un titolo non solo loro. Da Ricciardo ad Alonso, passando magari per qualche altro campione a vostra scelta. Non importa. Piuttosto, conta il fatto che la carriera di Verstappen, al cospetto di un bivio meritato e atteso, dipenda dalla qualità degli strumenti che il suo team gli mette a disposizione. Sfruttati al meglio, sia chiaro. Ma senza una vettura vincente persino Max non riuscirebbe ad emergere davvero, così come accade ad altri fenomeni in pista oggi.

per chi detta le regole delle corse. Che sono e saranno sin troppo complesse sul fronte tecnico per molti anni ancora. La speranza è che nel 2022 più macchine gareggino per vincere, più piloti possano raggiungere la vetrina. Non è detto che accada. E se avremo ancora una volta una sola vettura vincente, il rischio di una contrazione diventerebbe

ad ogni investimento passionale ed economico; mai come ora uno sport estremo come la F1 rischia di patire la concorrenza di altre discipline spettacolari e divertenti. Dunque, ciò che sta accadendo dovrebbe funzionare come

Il tema è antico quanto la storia delle corse . Sì, ma mai come ora la Formula 1 ha di fronte una platea sterminata che chiede riscontri ad ogni investimento passionale ed economico; mai come ora uno sport estremo come la F1 rischia di patire la concorrenza di altre discipline spettacolari e divertenti. Dunque, ciò che sta accadendo dovrebbe funzionare come esempio eclatante per chi detta le regole delle corse. Che sono e saranno sin troppo complesse sul fronte tecnico per molti anni ancora. La speranza è che nel 2022 più macchine gareggino per vincere, più piloti possano raggiungere la vetrina. Non è detto che accada. E se avremo ancora una volta una sola vettura vincente, il rischio di una contrazione diventerebbe enorme.

Il tema è antico quanto la storia delle corse . Sì, ma mai come ora la Formula 1 ha di fronte una platea sterminata che chiede riscontri ad ogni investimento passionale ed economico; mai come ora uno sport estremo come la F1 rischia di patire la concorrenza di altre discipline spettacolari e divertenti. Dunque, ciò che sta accadendo dovrebbe funzionare come esempio eclatante per chi detta le regole delle corse. Che sono e saranno sin troppo complesse sul fronte tecnico per molti anni ancora. La speranza è che nel 2022 più macchine gareggino per vincere, più piloti possano raggiungere la vetrina. Non è detto che accada. E se avremo ancora una volta una sola vettura vincente, il rischio di una contrazione diventerebbe enorme.