Terruzzi racconta: Peter Schetty, la primula rossa

Chi ha una certa età qualcosa come minimo ricorda: Peter Schetty. Beh? Il nome ebbe un periodo breve ma intenso di notorietà, abbinato al rosso da corsa. Nello specifico, rosso Abarth prima del rosso Ferrari. Specialità: corse in salita, campionato europeo. Un altro scrigno brillante e perduto offerto dalle corse che furono. Lui, svizzero di Basilea. Un moretto dagli occhi intelligenti, data di nascita 21 giugno 1942, il che significa 80 anni compiuti da pochi mesi. Era il rampollo di una famiglia impegnata nella tessitura e dovette ottenere una doppia laurea, in economia e scienze politiche, prima di lasciar perdere i libri e dedicarsi alla sua vera passione. Il debutto, in sordina, era avvenuto nel 1961 con una Volvo, a Friburgo; l’inizio vero e proprio della carriera guidando una Ford Shelby 350GT data 1966. Gare in salita, come detto. Pronti, via, in lotta con il cronometro. Pericolosissime, seguitissime, tiratissime, con tanto di squadre ufficiali in lizza. Peter chiude al secondo posto di categoria l’Europeo di quell’anno e viene subito ingaggiato dall’Abarth che, sulle gare in salita, puntava assai. Terzo alla fine del ’67 dietro le Porsche di Mitter e Stommelen, no dico, mica dei paracarri.