Terruzzi racconta: 1953 - 2023, piccolo gioco tra grandi campioni

Lo dico subito: questa classifica è dettata dai sentimenti, più che da altro. Dunque Clark perché quell’incidente al Nurburgring, 7 aprile ’68, ha interrotto la carriera di un fuoriclasse assoluto per doti di guida e fascino. Schumi perché 7 titoli sono una enormità, perché mi ha regalato una lunga stagione di gioia e più di una rivelazione. Lo dico con affetto e malinconia, cose che contano, almeno qui. Stewart credo sia l’uomo che più di ogni altro ha ragionato, analizzato, comunicato sul mestiere di pilota. Una intelligenza eccezionale, una presenza decisiva. Ascari, protagonista di una storia romantica, drammatica, intensissima. L’italiano di gran lunga più vincente in F1. Prost, mi rendo conto, l’ho piazzato un po’ troppo in basso se valuto le due doti, le sue straordinarie qualità. Ma, insomma, in quanto patito di Ayrton, il mio giudizio finisce per essere parziale. Vettel: credo che abbia ottenuto più di quanto meritasse, con tutto il rispetto. Ma sono, anche qui, pronto ad essere smentito. Piquet, ecco, non mi è mai piaciuto, come persona intendo. Sia allora, sia ora. Dunque, un'altra valutazione criticabile. Però, l’ho detto subito. Trattasi di un gioco. Che vi propongo per mettere in fila questi nomi, evocati dal terzo Mondiale di Max, conquistato nel 2023. Con la sensazione che tra dieci o vent’anni Verstappen, per quello che ancora punta a combinare, possa inserirsi nei piani alti di questa classifica. Che considera, per me, come avete notato, non soltanto il peso dei trionfi. Buon divertimento, in attesa dei secondi. Di questo campionato, si capisce.