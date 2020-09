Considerati comunque tra i migliori in assoluto, protagonisti di una doppia avventura entusiasmante. In comune hanno anche l’America. Alonso deciso a vincere la 500 Miglia di Indianapolis per entrare in un club occupato dal solo Graham Hill, il club che comprende chi vince Mondiale di F1, Gran Premio di Montecarlo e Indianapolis. Ickx vinse il titolo Can Am con una Lola Chevrolet nel 1979. Per dire dei chilometri, dei rischi, della vitalità ma anche della versatilità di questa strana coppia. Due persone che ho avuto il piacere di conoscere e frequentare. Ickx era con

il mio preferito quando avevo pochi anni e correvo all’autodromo di Monza cercando di vedere da vicino i piloti. Alonso è per me l’ultimo dei Mohicani, l’ultimo pilota di oggi che mantiene i modi e lo stile dei campioni che l’hanno preceduto. Caldo, pronto a parlare, a discutere, a condividere gioie e dolori di una vita in corsa. Si, due figure care. Alle quali sono affezionato da molti anni.