Due brasiliani, due piloti rilevanti, due incompiuti. Più o meno sfortunati, certamente orgogliosi, crediamo, delle proprie carriere. Sto parlando di

e

, entrambi ex della Formula 1 ma presenti e cari, credo, nella memoria degli appassionati, soprattutto per le loro lunghe militanze in Ferrari, senza contare ciò che indicano i loro cognomi: origini italiane, che sanno di emigrazione e fatiche d’altri tempi. Sei anni in sella al Cavallino per Rubinho, dal 2000 al 2005; otto addirittura per Felipe, dal 2006 al 2013, in pratica una staffetta rossa. Con picchi notevoli e qualche delusione cocentissima.