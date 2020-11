Primo indizio: sono entrambi campioni del mondo. Secondo indizio: hanno corso entrambi per Lotus e McLaren. Terzo indizio: biondi, tutti e due. Quarto: è identica la nazionalità. E poi…beh, le affinità sono meno palesi. Per me, comunque, esistenti, anche se qui entriamo in campi discutibili. Vedremo. Stiamo parlando delle similitudini che mettono vicini

. Detti, i nomi, così sembrano l’uno l’anagramma dell’altro. Due piloti entusiasmanti, velocissimi, diversi se guardiamo l’andamento delle carriere, i caratteri, il fisico e per certi versi le decisioni prese, eppure comparabili per un certo non so che, per un doppio atteggiamento libero e disincantato nei confronti della vita, della professione. Che contiene un autentico piacere motoristico, buono in Formula 1 come in altre discipline percorse con libertà e qualità. Abbastanza per generare ammirazione, passione, per dividere i tifosi che comunque ad entrambi – indipendentemente da come la si pensi – attribuiscono valore e rispetto.