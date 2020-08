Ronnie Peterson era un uomo non proprio votato alla simpatia. Spigoloso, riservato, raramente disponibile. Eppure, una specie di leggenda vivente, sempre al limite, sempre capace di segnalarsi cacciando in pista un coraggio fuori ordinanza. Aveva cominciato molto presto con i kart, fu subito veloce in Formula 3, venne ingaggiato dalla Tecno dei fratelli Pederzani nel 1968 per collezionare un gran numero di vittorie. Formula 3 e Formula 2, categoria nella quale Ronnie continuò a gareggiare anche dopo il debutto in Formula 1 vincendo il titolo europeo, con una March nel 1971. Il suo nome nell’albo d’oro segue quello di Clay Regazzoni e precede quello di Mike Hailwood. Gran Premi, intanto, come detto. Nulla di che nella stagione dell’esordio, 1970/1971, vicecampione mondiale nel ’71 a suon di piazzamenti, poche soddisfazioni l’anno successivo per poi passare alla Lotus. Faceva coppia con

campione del mondo in carica, mettendolo spesso in difficoltà. Nove pole, quattro vittorie: Francia, Austria, Italia e Stati Uniti. A Monza avrebbe vinto tre volte, 1973, 1974, 1976, abbastanza per diventare un vero re della nostra velocissima pista in Brianza.