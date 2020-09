Insieme, in due, fanno 7 titoli mondiali. Il numero dispari indica una discrepanza. Niki Lauda , tre vittorie. Alain Prost quattro.

E qui siamo al primo dato interessante perché è evidente che i numeri, grandi o piccini, non incidono più di tanto nella memoria. Conta anche altro. Conta il come e il quando ma anche il modo in cui un uomo, un campione si muove lungo la propria esistenza. Lo dico perché Lauda, a mio avviso, è molto più presente nei ricordi degli appassionati rispetto a Prost. Le ragioni sono diverse, le vedremo. Ma qui, come ormai sapete, ogni coppia è formata causa affinità. E questi due fenomeni del motorismo, Lauda e Prost, qualche somiglianza la offrono. Per il modo di correre e di gestire, per lo straordinario uso della testa in abbinamento alle mosse, peraltro eccelse, del piede destro, quello del gas.

Hanno corso lungo itinerari paralleli, hanno corso insieme, sono stati compagni di squadra, addirittura, dentro un memorabile biennio, 1984-1985 che diede una corona mondiale a ciascuno dei due. McLaren, una McLaren eccezionale, motore Tag Turbo, vale a dire Porsche, progettato dal quel geniaccio di Hans Mezger.

Terruzzi racconta: le strane coppie della F1 | 2020 | Episodio 09

Cinque vittorie per Niki e sette per Alain nell’84; un successo per Niki e cinque per Alain nell’85. Bilancio: Lauda campione del mondo con mezzo punto di vantaggio su Prost la prima stagione di convivenza; Prost campione del mondo con margine ampio su Alboreto con la Ferrari nell’85, quando Niki aveva ormai mollato, completato il suo compito, vale a dire tornare a correre, tornare a vincere a sette anni di distanza dal suo secondo centro iridato, quello del 1977, Ferrari.

In mezzo, una compagnia aerea, Lauda Air, messa in piedi neanche fosse un hobby. Il che la dice lunga sulla forza mentale del soggetto.

Quel biennio dunque fu una sorta di passaggio del testimone. Lauda chiudeva in bellezza una carriera strepitosa e dolorosa; Prost cominciava a percorrere un itinerario formidabile.

Titolo numero uno, appunto nell’85, seguito immediatamente dal bis, dentro un rapporto di lungo corso con McLaren. Prima di allora, fatica, delusioni, l’impressione che quel francese fosse perseguitato da una rogna acuta. Un perdente. Si, ciao. In ogni caso, nel 1985 era reduce da due secondi posti nel Mondiale. In quanto compagno di Lauda un anno prima, battuto per due lunghezze da Piquet nel 1983, nella sua ultima avventura con la Renault, mentre l’altro, Nelson, guidava una formidabile Brabham BMW.

Ho sempre pensato che da Lauda, Alain abbia imparato qualcosa di fondamentale per dare una piega ancor più rilevante alla propria carriera. Osservazione e analisi del panorama, qualunque esso fosse. Visione tattica e lucidità per muoversi con anticipo sul fronte delle relazioni, della politica sportiva; razionalità applicata alla corsa, in modo da ricavare comunque il massimo possibile.

Lauda, chiudendo definitivamente la propria carriera, consegnava simbolicamente il testimone a Prost, sottraendosi in pratica ad un confronto che avrebbe messo in crisi una intera generazione di campioni, a cominciare proprio da Alain. C’è una immagine che ho sempre considerato emblematica.

Quella che offre il podio del Gran Premio del Portogallo, ultima gara del 1984. Alain aveva vinto la corsa ma Lauda, con il secondo posto, diventava campione. Per mezzo punto, come detto. C’era Marlene, moglie di Niki, sotto quel podio, a consolare il giovane francese. Mentre sopra, con la coppia McLaren compariva Ayrton Senna, terzo classificato con la Toleman. Anche quell’apparizione indicava un passaggio decisivo. Senna, all’arrembaggio della Formula 1. Senna che con una rimonta leggendaria a Montecarlo aveva superato persino Prost poco prima dell’interruzione della gara – un gesto da sempre discusso. Alain aveva ottenuto comunque la vittoria nel Principato ma con punteggio dimezzato. Così, la mezza lunghezza utile al titolo di Niki, da Senna, per molti versi, veniva. Senna. Che con Prost, contro Prost avrebbe presto scatenato una rivalità leggendaria.

Niki Lauda

Parlare di Lauda per me significa trattare una persona per la quale ho sempre provato una profonda ammirazione. Per qualche verso si trattò e si tratta di una questione generazionale perché Niki, comparso come uno fra tanti altri in Formula 1, divenne rapidamente “Lauda”.

Un campione tanto solido quanto inatteso, per di più alla guida di una Ferrari. Vinse due titoli in tre anni, 1975-1977. Per noi, una stella cometa. Con quelle Ferrari dotate di periscopio all’inizio del boom, una macchina che avrebbe dovuto consacrare Clay Regazzoni e che invece scaraventò Lauda al centro della scena mondiale.

Il cognome anomalo per essere austriaco, perfetto per essere ricordato, mentre i Gran Premi entravano nelle nostre case, nelle domeniche di tutti, trasmessi con frequenza e puntualità dalla televisione.

Niki Lauda. Ferrari. Beh, come non aspettare per poi seguire, entusiasti? Un anno di lancio, 1974 con il giovane Luca di Montezemolo nel ruolo di vivacissimo direttore sportivo, con Mauro Forghieri al timone tecnico e lui, Enzo Ferrari in regia. Poi la consacrazione nel ’75. Era metodico, preciso, mai spettacolare in pista e nella vita. Un antipatico assoluto, con i giornalisti di sicuro. Mai disposto a perdere tempo, a concedersi, preso da altro, addio.

Lauda, del resto, sembrava proprio un padrone. Della guida, della competizione, della popolarità che la Formula 1 assumeva anche grazie a lui e ai suoi trionfi. Tanto è vero che Ferrari, il commendatore, non è che fosse felicissimo. Vincere certo, fondamentale. Ma quando un pilota cominciava ad occupare l’intera scena oscurando il Cavallino, beh, non proprio una condizione ideale.

Cambiò tutto, due volte, nel 1976. L’incidente al Nürburgring, per cominciare.

Un incidente mortale dal quale Niki non solo uscì vivo ma capace di offrire a se stesso, al mondo e a Enzo Ferrari un recupero spaventoso quanto le fiamme che l’avevano gravemente ustionato. Tornò in pista a Monza 42 giorni dopo quell’urto. Con un coraggio formidabile e una rabbia fonda perché nel frattempo Ferrari aveva ingaggiato l’argentino Carlos Reutemann. Tre macchine in pista, dunque, cosa che a Lauda non piacque affatto. Quarto in Brianza. Un miracolo. Un altro gesto che lo collocava in un’orbita di ammirazione occupata in solitudine.

Il titolo, da ipotecato a perduto, era ancora alla sua portata all’ultima gara, in Giappone, abbinata ad un vero nubifragio.

Niki, con un altro colpo di scena clamoroso, si rifiutò di correre. Disse semplicemente: ho paura. Una frase che un pilota non pronuncia mai. James Hunt, suo vecchio amico e compagno di casa, di baldorie londinesi, campione del mondo.

Vinse il secondo mondiale nel ’77. Quando il rapporto con Ferrari era già saltato. Lauda, stanco e attratto da Bernie Ecclestone verso la Brabham Alfa Romeo; Ferrari stufo di avere a che fare con una vera star. Il commendatore prese Gilles Villeneuve, un pilota ignoto a quasi tutti, noi compresi.

Lauda continuò altri due anni, vincendo due corse per poi ritirarsi, sicuro di aver tracciato comunque una scia buona per tutti, a cominciare dalla stesura dei contratti per finire ai rapporti con gli sponsor.

Lauda Air, piuttosto, una sfida completamente diversa. Il rientro con McLaren nell’82 per conquistare il titolo numero 3.

Fine carriera in Australia 1985. Bilancio: 171 gran premi, 25 vittorie, 24 pole. E poi… e poi ancora in pista con quell’inconfondibile cappellino, a commentare, ad occuparsi di sicurezza, a governare lo squadrone Mercedes, a trovare il modo di dialogare con Lewis Hamilton nonostante quell’orecchino che a lui proprio non piaceva. Un doppio trapianto di rene, cinque figli, un cinismo proverbiale.

Ma per me, che l’avevo visto vincere con la Ferrari quando cominciavo a fare questo mestiere, ritrovarlo nel paddock anni dopo, disponibile e a suo modo persino affettuoso, fu un regalo enorme. Lucido, senza retorica o finzioni, diretto, pronto a raccontare con quell’italiano da tedesco delle barzellette, a svelare retroscena inediti e divertenti delle sue liti con Ferrari.

Un incontro indimenticabile, una personalità unica. Con la capacità di vedere sempre l’intero orizzonte. In questo identico, negli anni. Pilota o ex: uguale. Testa, come detto. E determinazione feroce.

Se n’è andato a 70 anni, il 20 maggio 2019. Ha voluto addosso la tuta Ferrari per l’ultimo saluto mentre in tanti cominciavamo proprio lì a rimpiangerlo, a ricordare con una fortissima nostalgia le scene, le ore, le parole di un uomo che mai dimenticheremo.

Niki Lauda e James Hunt © Phipps/Sutton Images Collection

Alain Prost

Parlare di Alain Prost per me è più difficile. Forse perché negli anni delle sue furibonde battaglie con Ayrton Senna – adesso lo ammetto senza ritegno - per Ayrton facevo il tifo. Ma qui la capacità di guida, quelle cose tecniche che si usano per cercare di analizzare un pilota o l’altro, non c’entrano un fico. Era una questione di pelle, di affinità, niente a che vedere con la professionalità. Lo dico subito perché adesso voglio parlare di un grandissimo campione e qui la simpatia o meno non ha spazio.

Ma sì: quattro titoli mondiali, ecco. Due dei quali conquistati prima di trovarsi tra i piedi, dentro la McLaren, proprio quell’iradiddio che era Ayrton.

Occhio perché stiamo trattando di un fuoriclasse. Prost: nato a Lorette il 24 febbraio 1955, aspirante calciatore, campione francese di kart nel’75, campione di Formula Renault nel’76, campione nazionale ed europeo di Formula 3 nel’79, debutto in F.1 nell’80, con McLaren, prima vittoria – di 51 - nel 1981 con Renault.

No, dico: un ritmo strepitoso, persino troppo promettente visto che da questi exploit al suo primo titolo dovette attendere 4 anni, dovette attendere di tornare in McLaren, visto che quella macchina gialla, la prima a portare in pista un motore turbo nel ’77, gli diede molte illusioni e altrettante delusioni. Lottando però contro gente tostissima. Perché va bene tutto ma Prost ebbe Lauda come compagno, Piquet e Mansell con quelle Williams formidabili come avversari prima di entrare in rotta di collisione con Senna. Il che basta e avanza per misurare la tempra di questo piccolo francese. Il “professore”, mica per niente.

Dopo due campionati persi per poco e due vinti di seguito, 1985 e ’86, dopo un anno di stallo, alla McLaren arrivarono Senna e i motori Honda.

Alain Prost, Williams Renault, 1993 © Francois Flamand/Dppi

Bilancio del 1988: 8 vittorie per Ayrton, 7 per Alain. Quindici successi su 16 gare. Che Senna avesse con Prost qualche conto aperto lo intuimmo all’istante. Che Senna fosse un pilota dotato di classe, ferocia e determinazione assolute lo misuravano le sessioni di prove, le gare, ogni apparizione in pista. Uno a zero per Ayrton.

Uno pari nel ’89 con quell’aggancio giapponese di cui abbiamo detto e scritto moltissimo.

Ayrton squalificato, Prost campione. Ayrton che pensa ad un complotto. Un’idea sbagliata ma incancellabile visto l’epilogo del campionato successivo con Prost passato alla Ferrari, speronato da Senna proprio in Giappone. Una vendetta promossa dalla follia, possiamo dire rivedendo quell’urto pericolosissimo.

Si erano separati, continuavano a litigare, sarebbero andati avanti così ancora per anni.

Anche se l’avventura di Alain in rosso fu sfortunata e complicata da rapporti interni pessimi, ciò che portò al suo licenziamento in tronco nel ’91 quando una sua frase venne mal tradotta e presa a pretesto per farlo fuori. Aveva detto che la Ferrari in Giappone, dopo la rottura dello sterzo, era “inguidabile come un camion”. Lo accusarono di aver definito la Ferrari un camion. Non era la stessa cosa. Comunque: fuori.

Un anno senza corse, il 1992. Un anno per preparare un rientro trionfale, ai danni anche e soprattutto di Senna.

Lui Prost con una Williams imbattibile, con un contratto che vietava al team di ingaggiare Ayrton.

Quarto titolo per Prost mentre Senna si scatenava in pista e fuori. Grandi prestazioni, come quella, leggendaria di Donington sul bagnato, mentre Prost navigava in una impotenza assoluta. Ma anche, a fine stagione, un ricongiungimento dolcissimo tra due grandi avversari. Prost chiudeva la sua carriera strepitosa. Ayrton finalmente passava alla Williams.

Quanto infelice fu quella scelta lo sappiamo ormai dolorosamente.

Prost è un uomo difficile da afferrare.

Anche oggi, nei panni di consulente Renault. Non chiacchiera volentieri pur comportandosi come un signore gentile. È rimasto in Formula 1 creando dapprima un proprio team senza riuscire ad ottenere vittorie. Ma sembra sempre un po’ distante, riluttante nel porsi in una posizione dominante.

Sulle sue sconfitte sul bagnato – memorabile fu quell’uscita di pista a Imola nel 1991 durante il giro di ricognizione - ammise tempo dopo di accusare disagi dovuti alla vista sotto la pioggia. Ma stiamo parlando di un pilota che ha sempre saputo tenere testa ad avversari formidabili.

Chi giudica Lauda o Piquet o Mansell o Senna come fenomeni, deve inchinarsi obbligatoriamente davanti a Prost. Che fu regista abilissimo di se stesso perseguendo una razionalità e una abilità strategica eccezionali. Con una freddezza che proprio a Senna mancava.

Non piace? Non viene ricordato abbastanza? Forse. Ma, dati alla mano, stiamo parlando di un protagonista assoluto della storia motoristica.

Lauda era chiamato il “Computer”. Prost il “professore”. Beh, in fin dei conti la similitudine di cui parlo sta in questi soprannomi. Due figure speculari nell’approccio al proprio fare. Diverse nel carattere, nei modi e dunque diversamente presenti nei nostri ricordi.