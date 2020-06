Mentre la F1 si prepara a riaccendere i motori , a tornare in pista, a farci patire e gioire, voglio raccontarvi di una coppia carica di vitalità, classe, calore. Una coppia esplosiva, ecco. Formata da Max Verstappen e da Nigel Mansell .

Ancora una volta due piloti che appartengono ad epoche diverse, ma chiunque abbia imparato a conoscere e a rispettare Verstappen, può applicare criteri molto simili a Mansell, campione del mondo 1992, soprannominato “Il Leone d’Inghilterra” per i suoi ruggiti agonistici, diciamo così. Qualcosa che i tifosi di Max possono riconoscere molto bene. L’accostamento da qui arriva .

Terruzzi racconta: le strane coppie della F1 | 2020 | Episodio 05

Entrambi dotatissimi, entrambi in arrivo dai kart, entrambi amatissimi dal pubblico, trattati come veri e propri eroi dai tifosi dei rispettivi Paesi. Così, l’atmosfera che ci prepariamo a ritrovare dopo molti mesi immagino sia un po’ la stessa che vedemmo a Silverstone o a Brands Hatch tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta quando Nigel si fece largo, proprio così, sulla ribalta del motorismo internazionale. Sto parlando di entusiasmo popolare, di eccitazione, di stile come emanazioni del carattere.

Quando penso a Verstappen vedo un pilota che, all’apparenza, solo all’apparenza, non va tanto per il sottile. Prende delle decisioni e agisce consapevole di poter sfruttare una padronanza del proprio fare e quindi della macchina quasi assoluta. C’è sempre un filo sottile a collegare istinto e razionalità ed è proprio questo, credo, che gli appassionati riconoscono come sintomi di coraggio e temerarietà, due ingredienti sostenuti però dalla padronanza, appunto, da uno straordinario controllo del mezzo.

Chi ama Max oggi è figlio di chi amava Nigel ieri. Occhio, perché non stiamo parlando di campioni che entusiasmano esagerando e basta, al contrario, stiamo parlando di due fenomeni della guida con però una percentuale di istintività molto marcata ed evidente. Qualcosa che Mansell ha conservato sempre, pur abbinando prestazioni funamboliche a grandi vittorie; che Verstappen ha imparato a contenere visto che stiamo parlando di un giovanissimo campione ancora in fase di crescita. Ma insomma, quando ci sono in pista piloti così, il divertimento arriva di sicuro. Magari a costo di pagare qualche pegno, non importa. Anche perché la storia non è fatta soltanto dalle statistiche ma da qualcosa di ben più importante che coinvolge chi agisce e osserva, determinando preferenze e legami molto profondi. Tifosi senza dubbi o remore, entusiasti comunque. Nei confronti di Max oggi esattamente come accadde nei confronti di Nigell allora, quando stabilì una serie di primati per il motorismo inglese, alla ricerca di un nuovo, vero protagonista.

Max Verstappen

Verstappen, quindi. Chi sia lo sappiamo, cosa sia capace di fare anche. Credo che molti elementi chiave del suo incedere siano il frutto di una miscela. Questo mix comprende da una parte le doti naturali ricevute alla nascita e, dall’altra, il percorso che ha compiuto al fianco di suo padre Jos, ex pilota, una persona per molti versi discussa e secondo alcuni discutibile.

Ricordo di averli visti insieme quando Max era ancora poco più di un bambino impegnato nei kart. Lui scuro in volto, marcato stretto dal suo babbo, a proposito del quale circolavano e circolano ancora molti pettegolezzi.

Riguardano la durezza estrema con la quale ha accompagnato questo figlio dal destino obbligato. Una rigidità in un certo senso fuori dal nostro tempo, dai modi applicati nell’educazione oggi, molto presente sino a qualche decennio fa, come ben sa chi come me, è nato negli anni Cinquanta. Ragazzi, bambini tirati su anche a sberle, per intenderci. E se devo essere sincero, senza fare la vittima, penso che qualche durezza così presente nella mia infanzia e nella mia prima adolescenza mi abbia aiutato. Lo dico adesso che ho quasi 62 anni e tre figlie trattate con la bambagia a tempo pieno. Ma, insomma, tornando a Max, ho l’impressione che buona parte della sua vera storia non sia mai stata raccontata davvero. Con il timore, suppongo, di indagare su qualche piega cruda che appartiene comunque ad una sfera privata.

Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Di certo – comunque sia andata - i risultati sono una evidenza. Max è stato il campione forse più precoce mai visto. Abbinando anagrafe e qualità della prestazione. Lo ricordo vincitore nel giorno del debutto con la Red Bull, in Spagna, anno 2016, promosso in prima squadra dopo poco più di una stagione in F1 quando Max non aveva ancora compiuto 19 anni. Impressionante subito. Con addosso quella sfrontatezza che appartiene ai giovanissimi, dotatissimi, lanciatissimi. Normale che fosse così, persino utile che fosse così.

Da allora ad oggi sono accadute molte cose. Max ha osato, ha sbagliato, ha vinto, ha corretto. Insomma ha offerto in una sequenza rapidissima un repertorio di alta intensità diventando un vero patrimonio per questo sport. Ciascuno ha in mente qualcosa che lo riguardi e chiunque credo pensa a lui come ad un ragazzo destinato a viaggiare molto in alto per chissà quanto.

Il pilota che con Leclerc dovrà occupare il centro della scena trasportandoci da un’epoca all’altra. Dall’epoca di Hamilton – ammesso e non concesso che Hamilton lo permetta - alla propria. Cosa che potrebbe accadere molto presto.

Max, a differenza di Mansell, ha legato il proprio destino ad una sola squadra. E la Red Bull credo abbia connesso le proprie fortune a Max. Stiamo parlando di un sodalizio rilevante, di una scommessa doppia, con l’intenzione di ripetere quando accaduto con Vettel pochi anni fa, un vero monopolio al vertice. C’è tutto per poter puntare ad un bis, compreso il motore Honda, progredito enormemente dopo aver subito quasi un linciaggio per anni.

Non a tutti Verstappen piace. Piuttosto, un campione che divide: amore o odio, come credo piaccia pure a lui. Una persona che non ama le mezze misure e nemmeno le mezze parole. Per molti si tratta di arroganza. Di ferocia pura. Beh, mi piacerebbe sapere quale grande figura del motorismo si sia discostata da un egocentrismo formidabile. Nessuna, mi viene da dire. Al netto dei modi o delle espressioni utilizzate. Chi vuole tutto e subito non fa mai prigionieri. Non c’è verso. E Verstappen, abituato al duro sin da bambino, non può permettersi minimamente un accenno di debolezza. Credo non se lo sia permesso mai, nemmeno quando era ben più fragile di adesso. Un bambino, semplicemente, costretto o abituato presto a pensare in grande. E guai a sgarrare.

Max Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Nigel Mansell

Ho molti ricordi di Nigel Mansell, una persona per qualche misura ruvida, persino un po’ gretta ma anche trasparente. Mai cercato di mostrarsi per ciò che non era, al contrario. La sua vita, sin dai primi anni, non deve essere stata in discesa, del resto. In discesa, ecco, mai stata. Due fratelli, una sorella, pochi denari, undici anni a fare il poliziotto sull’Isola di Man, cosa che ha ritardato il suo percorso agonistico.

Ricordo quando vinse il Mondiale nel 1992, a 39 anni di età: i suoi ex colleghi gli regalarono una notte in divisa, una sorta di ritorno al passato, sai che roba. Non solo. La sua carriera, comunque lunga, subì non pochi colpi bassi. Fu velocissimo subito, come lo è stato Verstappen, con minor fortuna. Un primo incidente, nel 1976 mentre correva in Formula Ford, causò la frattura di alcune vertebre con il rischio di restare paralizzato. E un colpo violentissimo alla colonna vertebrale, causato da una uscita di pista in Giappone, dieci anni più tardi, lo costrinse a cedere il titolo mondiale all’odiatissimo compagno Piquet. Con quella Williams aveva vinto 6 gare e ottenuto 8 pole. Macché, secondo, con 8 punti di distacco e due gare, le ultime, saltate causa infortunio.

Eppure sempre velocissimo, rabbioso, aggressivo al limite della razionalità, autore di alcuni sorpassi o duelli da storia del motorismo. Basta un viaggio breve nelle cineteche per ritrovare un clamoroso sberleffo proprio a Piquet messo in atto a Silverstone in quell’87, una rimonta entusiasmante con la Ferrari in Ungheria nel 1989 e soprattutto un testa a testa lungo l’intero rettilineo di Barcellona anno 1991, lui e Senna affiancati, con sorpasso finale a suo vantaggio.

Nigel Mansell, detto anche Big Nige © Silverstone

Cito pochi episodi che contengono però indici importanti. Già, perché Mansell fu un grande e rispettato avversario di Ayrton; fu compagno e avversario totale sia di Piquet sia di Prost, con la Williams e con la Ferrari, per la quale Mansell corse due anni, nel 1989 con Berger e nel’90 appunto con Prost, nei confronti del quale non esitò a mettere in atto una manovra al limite della catastrofe in Portogallo quando spinse letteralmente Alain verso il muretto box al via.

Insomma, un leone, appunto, fuoco e fiamme quasi sempre. La sua biografia contiene fame più che altro agli inizi, quando vendette la casa addirittura, pur di provare a correre; contiene una donna, Roseanne, lontanissima dall’immagine delle modelle che frequentano i box, ma forte e decisiva nel sostenere Nigel per tutta la vita, mamma di tre figli e moglie fedelissima. Contiene una fatica frustrata più volte. Titolo sfumato nell’87, come detto, dopo il titolo sfumato nell’86 con una gomma saltata nella gara finale, vittoria e titolo agguantati da Prost, allora pilota McLaren. Il tutto nell’anno dell’incidente stradale che portò alla paralisi Frank Williams.

Forza e sofferenza, certo, racchiuse in una immagine che molti di voi ricorderanno. Risale al 1984, quando Nigel correva per la Lotus. Era partito in pole a Dallas ma un disastro gommistico lo fregò in gara prima che la sua macchina nera e oro si fermasse del tutto a pochi metri dal traguardo. Faceva un caldo bestiale. Mansell scese e si mise a spingere la Lotus sino a svenire. Una scena commovente che racchiude l’essenza di questo personaggio davvero indomabile.

Nigel Mansell nel 1992 © [unknown]

Pranzammo insieme a Bologna, poche settimane dopo la conquista del Mondiale 1992 e non dimenticherò mai quando addentò un tartufo mostrato dal cameriere, non sapendo affatto di cosa si trattasse. Che tipo. Tostissimo. Si ritirò, tornò a correre per Williams dopo la morte di Senna nel’94, disputò 3 gran premi con la McLaren nel’95. In mezzo trovò il tempo e i modi per vincere il titolo 1993 di Formula Indy, negli Stati Uniti, nominato tra l’altro rookie of the year all’età di 40 anni. Un leone indomabile, ecco. Un formidabile combattente.