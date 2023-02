Terruzzi racconta: prime visioni, primi abbagli

Una raffica di prime visioni.

Febbraio diventa

il mese dei debutti,

in tutti i sensi, se pensiamo alle presentazioni delle vetture 2023 e ai test in programma in Bahrain a fine mese (dal 23 al 25) pochi giorni prima del Gran Premio inaugurale (5 marzo).

Finalmente qualcosa si muove,

viene da dire, dopo un letargo troppo lungo e del tutto incompatibile con le pretese di un Mondiale di questa rilevanza. Anche se le immagini in arrivo dalle ribalte sparse per l’Europa valgono sino a in certo punto. Il rito delle

in realtà conta in quanto passerella, molto meno come indice di uno stato di forma autentico. Non a caso ogni anno i responsabili dei team spiegano che quanto viene mostrato per la prima volta sotto i riflettori, tra luci stroboscopiche ed effetti speciali vari,

si discosta da ciò che andrà in pista

per correre poche settimane più tardi. Per non parlare di macchine che compaiono e scompaiono in un amen, come accaduto lo scorso anno per la Mercedes, ad esempio, radicalmente cambiata tra lo svelamento e il primo confronto in pista.