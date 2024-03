Terruzzi racconta: progressi promessi

cosa non accaduta soprattutto in Arabia dove i consumi pneumatici sono apparsi risibili un po’ per tutti. Ma se è vero che a Maranello possono incrementare il rendimento della SF-24, è certo che qualcosa del genere accadrà in casa Red Bull. Con

Il problema comunque riguarda altri. Tutti gli altri. Mercedes resta in un affanno piuttosto evidente, con Hamilton all’apparenza demotivato visti i limiti della sua macchina, visti i programmi futuri; Aston Martin è in calo netto soprattutto sul passo (in attesa di un pacchetto di aggiornamenti urgentissimo all’alba), McLaren promette evoluzioni ma sembra ancora lontana da una forma davvero smagliante. Gli altri, lontanissimi e relegati in uno sfondo senza grandi aspettative. Dunque, in attesa di capire meglio, diciamo entro le prossime cinque-sei gare, si respira soprattutto una preoccupazione che va oltre i proclami, le attese, le promesse, con un mercato piloti sin troppo agitato con largo anticipo sull’esito di questo campionato.

Il problema comunque riguarda altri. Tutti gli altri. Mercedes resta in un affanno piuttosto evidente, con Hamilton all’apparenza demotivato visti i limiti della sua macchina, visti i programmi futuri; Aston Martin è in calo netto soprattutto sul passo (in attesa di un pacchetto di aggiornamenti urgentissimo all’alba), McLaren promette evoluzioni ma sembra ancora lontana da una forma davvero smagliante. Gli altri, lontanissimi e relegati in uno sfondo senza grandi aspettative. Dunque, in attesa di capire meglio, diciamo entro le prossime cinque-sei gare, si respira soprattutto una preoccupazione che va oltre i proclami, le attese, le promesse, con un mercato piloti sin troppo agitato con largo anticipo sull’esito di questo campionato.