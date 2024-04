Terruzzi racconta: quanto conta il capo

Sono tentato dal proporvi qualche provocazione. Parlando della figura del team principal, sempre al centro della scena, come è logico trattando dei primi responsabili di un team. La prendo larga: Toto Wolff è apparso come una sorta di semidio per anni, coccolato, vezzeggiato persino in eccesso quando la “sua” Mercedes vinceva titoli a raffica. Non accade lo stesso da un po’ visto che il team che governa ha a che fare con una fase ben più critica. Un fenomeno assoluto che, con il passare del tempo, fatica a mantenere lucido il proprio smalto. Come mai? Perché semplicemente - un po’ come accade ai piloti - il suo destino dipende da altro, dal lavoro dei tecnici che ha a disposizione.

La Formula 1, ormai è una evidenza, va a cicli. Una soluzione felice può determinare una specie di percorso netto al vertice per anni. Poi meno, poi più, perché altri riescono a far meglio e ad inaugurare un passaggio di consegne che può durare anni. Dunque, un conto è creare un buon clima interno, gestire economicamente una impresa complessa; un altro è vincere le corse, i Mondiali. E se chi progetta non azzecca un progresso costante, cambiano le posizioni in classifica e, di conseguenza, aumenta il carico e la pressione sul team principal, appunto, anche se poco o nulla può fare perché, semplicemente, il rendimento della macchina non dipende da lui.

Non stiamo parlando di allenatori di calcio, per intenderci. Di schemi o metodi di allenamento. Stiamo parlando della qualità, della materia prima a disposizione. Che è rara, poca roba. E se per un motivo o per l’altro (progettisti che se ne vanno, idee altrui più brillanti, errori nell’interpretazione di un regolamento eccetera) il rendimento cala, diventa complicato invertire il flusso. Sono pochissimi i leader tecnici disponibili, ci sono pause da rispettare secondo regolamento in caso di cambio di team, non è detto che un gruppo capace sia in grado di replicare macchine vincenti.

La fortuna di Christian Horner la costruiscono Adrian Newey e Pierre Waché (più uno squadrone di altre figure di prim’ordine) così come la reputazione di Fred Vasseur in quanto team principal Ferrari arriva dalla reazione dei progettisti guidati da Enrico Cardile, in grado di correggere la traiettoria agonistica della monoposto rossa. La stesso gruppo che creò una serie di problemi all’avventura di Mattia Binotto. La differenza riguarda soprattutto la relazione tra team principal e vertice dell’azienda - pessima allora, buona ora - e tutta una serie di elementi in circolo attorno all’immagine dell’uno o dell’altro, dentro e fuori dal team. Ogni tensione, ovviamente, è nociva. Quindi, bene così. Ma se parliamo di team principal credo serva sempre tenere presente una sorta di ridimensionamento nel momento in cui abbiniamo questa figura ai risultati della gare. Nessuno di loro può brillare gestendo una vettura perdente; nessuno di loro merita di essere accusato quando vincono gli altri. Perché, in questi casi, il loro potere è relativo. Così come è relativo in caso di vittoria. Sono dei front men ovviamente. Onori e oneri. Ma contano, alla fine, meno di quanto appaia, anche se sembrano, sono trattati, si considerano delle vere e proprie star.