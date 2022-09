Terruzzi racconta: la quiete prima della tempesta

Singapore, nel senso della pista, è notoriamente un luogo turbolento. E comincio subito con una provocazione: chi ha voglia di puntare sulla prima vittoria Mercedes dell’anno, credo possa sbilanciarsi proprio ora. Per conformazione del tracciato, soprattutto. Ma trattasi comunque di eventualità, non di un vero cambio di tendenza. Piuttosto, per ragioni opposte, non pare il luogo più favorevole per la Ferrari essendo di solito sconnesso il fondo, con tutto ciò che ne consegue per la coppia Leclerc-Sainz. Anche se abbiamo imparato che i pronostici, quest’anno risultano sballati ogni tre per due. La Ferrari ha comunque il compito di regalare qualche gioia da fine stagione alla propria squadra e ai tifosi. Magari in Giappone, su una delle piste più complesse in assoluto. O più avanti a San Paolo, altro luogo dove ogni scala di valore tende a saltare.