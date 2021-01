Terruzzi racconta: F1, arrivano le ragazze?

Qualcosa sta cambiando. Motorismo al femminile, più vicino al centro della scena. È naturale che accada in un’epoca segnata dall’emancipazione, anche se proprio questo universo è votato al maschile più di altri. Intanto: il campionato “W Series”, riservato alle ragazze della velocità, istituito per la prima volta nel 2019 (monoposto motorizzate Alfa Romeo), sarà presente quest’anno in 8 weekend del Mondiale di F1. Una vetrina ma anche un riconoscimento. La Ferrari Academy ha aperto le proprie porte anche al sesso “gentile”, ha selezionato quattro candidate sottoposte ai test riservati di norma ad ogni altro probabile allievo e sta per comunicare il nome della ragazza inserita nel gruppo dei giovani da seguire nelle competizioni internazionali.

Sono due indizi e fanno una prova. Disponibilità, ottimismo, nessuna preclusione, in attesa di scovare un talento di primo livello. Il che rappresenterebbe una vera prima visione. Le diffidenze? Parecchie, pensando alla storia e alla tradizioni da corsa.

La F1 è pronta a essere affiancata dagli eventi della "W Series" © Mark Thompson / Getty Images

Una sola campionessa capace di figurare nelle statistiche che contano in F1, Lella Lombardi (1941-1992), esordio nel Gp Gran Bretagna 1974 con una Brabham, un sesto posto e mezzo punto in Spagna, l’anno successivo con una March. In aggiunta molte gare con vetture di ogni genere. Il resto? Apparizioni sporadiche e sprovviste di exploit. Maria Antonietta Avanzo (1889-1977) fu la pioniera, prima signora della Mille Miglia e della Targa Florio, una personalità davvero notevole all’alba delle corse. Poi, da Maria Teresa De Filippis (1926-2016), la prima in epoca F1 (5 GP tra il 1958 e il ‘59 con Maserati e Porsche-Behra), a Susie Wolff, moglie di Toto, (tester Williams nel 2014 e ’15), le cronache hanno presentato solo qualche pennellata di colore. Apparizioni viste con benevolenza e scarsa considerazione. Divina Galica, ex olimpionica di sci, negli anni Settanta, Desirè Wilson anni Ottanta, Giovanna Amati anni Novanta, la sfortunatissima Maria De Villota, tester Marussia nel 2012, protagonista di un grave incidente a Duxford. Perse un occhio, morì un anno dopo.

In compenso, le donne dell’ Indycar hanno mostrato di potersela giocare con i maschietti da ovale. Danica Patrick soprattutto, vincitrice di una gara e a lungo protagonista. Per non parlare dei rally. Michelle Mouton, francese di Grasse, classe 1951, vinse quattro gare iridate e sfiorò il titolo mondiale nel 1982 con l’Audi; Jutta Kleinschmidt vinse la Parigi Dakar nel 2001 con una Mitsubishi.

È giunto il momento di tornare a vedere una donna in F1? © Mark Thompson / Getty Images