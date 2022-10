Terruzzi racconta: Ricciardo e Latifi, i significati di un doppio addio

Il confronto con Norris: imbarazzante. Va bene, la McLaren sta attraversando un lungo periodo difficile, ma riesce difficile anche capire come un pilota capace di tenere testa a chiunque, di mettere in imbarazzo Vettel, quattro volte campione del mondo, fatichi così spesso, così tanto a ritrovare uno smalto che pure appartiene al suo curriculum. Stiamo parlando di un ragazzo particolarmente

Se ne andranno a fine stagione. Lasciando alle loro spalle scie tutt’altro che parallele. Daniel Ricciardo e Nicholas Latifi sono reduci da due fallimenti dai contenuti dissonanti. Le loro storie presentano però qualche elemento che merita una riflessione qui, almeno, tra noi. Daniel ha alle spalle una carriera di prim’ordine. Maltrattata nelle ultime due stagioni, pur considerando l’eccezionale vittoria a Monza, lo scorso anno. Il suo rendimento: misteriosamente inferiore al passato. Il confronto con Norris: imbarazzante. Va bene, la McLaren sta attraversando un lungo periodo difficile, ma riesce difficile anche capire come un pilota capace di tenere testa a chiunque, di mettere in imbarazzo Vettel, quattro volte campione del mondo, fatichi così spesso, così tanto a ritrovare uno smalto che pure appartiene al suo curriculum. Stiamo parlando di un ragazzo particolarmente simpatico, sorridente, aperto. Eppure, sembra impossibile ottenere da lui una spiegazione profonda di questo calo, così simile a un disamore, a una sorta di dissociazione.

Mi fermo qui e vado nei pressi di Latifi. La cui reputazione è legata da sempre alle disponibilità economiche della sua famiglia piuttosto che ai risultati sportivi. Forse non si tratta di un fenomeno. Forse ha ricevuto abbastanza dal destino. Forse ha raccolto ben di più rispetto a piloti magari meglio dotati ma meno fortunati sul fronte mezzi a disposizione. Però proprio Latifi ha offerto un rarissimo squarcio sulla psicologia di chi corre raccontando di aver patito oltre misura dopo l’incidente ad Abu Dhabi che innescò quel burrascoso e contestatissimo finale della gara e del Mondiale a vantaggio di Verstappen. Minacce addirittura, come se il suo errore in pista fosse collegabile alle conseguenze. Dunque, una sorta di senso di colpa e quindi un disamore, pure qui. Le cui motivazioni profonde appartengono a una intimità mai abbastanza dibattuta.

Ricordo le reazioni - assai negative - manifestate da Ricciardo dopo l’incidente che chiuse la carriera in F1 di Grosjean, in Bahrain nel 2020. Furibondo con chi replicava in tv quelle immagini drammatiche. Quasi offeso da una ostentazione del rischio, come se quei replay toccassero qualche corda della sua anima. Mostrando, tra le fiamme e il guardrail divelto, il lato più oscuro di una professione che cerca di non soffermarsi mai sulle tragedie che la stessa professione minacciano.

