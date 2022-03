Terruzzi racconta: F1, salvate la tigre Alonso

“Salvate la tigre” è il titolo di un vecchio film (1973) protagonista Jack Lemmon. Mi è tornato in mente pensando a Fernando Alonso che si appresta a scoprire se e in che termini la sua caccia può continuare con qualche probabilità di successo. Mica detto, visti gli affanni mostrati dall’Alpine, vale a dire Renault, all’esordio in Spagna. Una prima visione così poco rassicurante da far pensare che il sogno di Alonso possa svanire all’alba di una stagione per lui certamente decisiva. Ma sì, perché “El Nano”, come lo chiamano da sempre in famiglia, su questa nuova macchina francese ha puntato tutto o quasi. Vale a dire il suo formidabile desiderio di riscatto, approcciando con una energia ammirevole un ultimo capitolo che dovrebbe essere felice al punto da cancellare rimpianti e amarezze profonde.

Stiamo parlando, a mio modestissimo avviso, di un campione di primissima qualità. Di un combattente capace di offrire prestazioni mostruose in ogni condizione (soprattutto in gara), roba da porlo in una stratosfera a capienza assai ristretta. Di contro, come capita talvolta anche ai campionissimi, qualche mossa sbagliata, qualche consiglio controproducente, un lungo e vano inseguimento ad una vettura corrispondente al proprio talento che l’ha portato a disputare gare davvero strepitose persino con la McLaren del periodo 2015-2018, lontanissima da una forma accettabile. Senza considerare il peso che ebbe la celeberrima spy story nel suo primo passaggio nel team britannico, reso arduo anche dal debuttante Lewis Hamilton, fortissimo già allora e sin troppo protetto da Ron Dennis, a capo del team.

