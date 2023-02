Terruzzi racconta: le sfumature del rosso Ferrari

Una vera presentazione, movimentata dai tifosi, un po’ troppo istruiti in tribuna, gasati e infreddoliti lungo la pista di Fiorano. Una macchina molto bella a vedersi, colma di novità quasi invisibili a occhio nudo. I ritocchi? Motore, più solido pur con guadagno di potenza (20 cv? 30? Esattamente non lo sapremo mai); nuova sospensione anteriore. Attorno alla quale sono state pensate molte soluzioni per eliminare quello scivolamento a bassa velocità che danneggiava le gomme in gara. È più corto il muso che lascia libero (flottante dicono i tecnici) il profilo più avanzato dell’ala; non c’è più lo scalino sul fondo, ridisegnato; è stata abbassata la scatola dello sterzo; sono più magre le pance; in Bahrain vedremo una nuova ala posteriore scopo incrementare la velocità nelle rette. Insomma una quantità di interventi per trasformare una macchina veloce sul giro singolo in una macchina veloce sempre. Enrico Cardile, direttore tecnico, spiega che le nuove regole sul tema anti-saltellamento generano un rallentamento delle macchine superiore al mezzo secondo, cosa che ha richiesto un lavoro aerodinamico supplementare, abbondantemente riuscito.