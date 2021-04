Terruzzi racconta: F1, sorprese e smentite

È bastata una pista severa con un po’ di pioggia per modificare una quantità di prime impressioni, accelerate dalla fretta di cogliere significati in realtà ancora nascosti.

Intanto e comunque qualche dato interessante. È cresciuto Lando Norris, il cui talento è apparso nitidamente all’inizio della sua carriera. Il suo problema, guardando indietro, era legato alla costanza di rendimento, sia sull’arco del campionato, sia nell’intero weekend. Su quest’ultima voce Lando ha già mostrato progressi notevoli, sul resto vedremo. È chiaro che con questa McLaren può correre davanti per l’intero campionato ma - altra cosa chiara - la lotta con la Ferrari resta aperta. A Imola due regolazioni diverse delle vetture stavano premiando le rosse. L’interruzione e la ripartenza sull’asciutto hanno favorito Norris. Ma osservando le qualità non ancora del tutto emerse delle macchine c’è da aspettarsi un confronto lungo e serrato con in palio il terzo posto tra i Costruttori.

Magari sino a dopo il GP di Montecarlo, giusto per misurare ciascun protagonista su una gamma più ampia di piste diverse, su tempistiche più consone per rendere automatiche le procedure di chi guida.

ancora in rodaggio, Sainz in crescita (il migliore della categoria),

l’unica insieme alla coppia McLaren ad aver ottenuto quattro risultati utili su quattro, con i due piloti in rosso molto vicini tra loro (6 punti a vantaggio di Charles), a differenza di quanto accaduto in McLaren (13 punti a vantaggio di Norris). Il tema porta a ragionare sulle grane che affliggono i campioni freschi di cambio squadra.

Weekend non esaltante per Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

, dopo un avvio da urlo su una pista troppo facile, ha pagato pegno. Ci sta, è un debuttante e anche per i giovani dotati serve tempo, servono chilometri, mentre non servono affatto

Ancora una volta in disgrazia rispetto a Hamilton, nell’ultimo anno, credo, utile a cambiare il destino della propria carriera. I giudizi su di lui sono impietosi. Non è sembrato colpevole nella collisione con

L’unico caso a parte riguarda Bottas. Ancora una volta in disgrazia rispetto a Hamilton, nell’ultimo anno, credo, utile a cambiare il destino della propria carriera. I giudizi su di lui sono impietosi. Non è sembrato colpevole nella collisione con Russell ma il fatto di trovarsi nei pressi di una Williams basta e avanza per ogni ulteriore perplessità. Diamo anche a lui occasioni di ripresa ma il povero Findus le ha tritate ormai quasi tutte.

