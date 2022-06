Terruzzi racconta: con tante scuse. A Sainz e a voi

Nel commentare la gara ho attribuito una responsabilità a Carlos Sainz, colpevole a mio avviso di aver perseguito una finalità propria in luogo della ragione di squadra, quando ha preferito proseguire per poi sostituire le gomme da bagnato con le slick, evitando così le intermedie. A caldo, in quel confuso finale, ho pensato che fosse stata quella sorta di diserzione ad innescare il blackout strategico ferrarista. Una cantonata totale. Quella che ho preso, si capisce, perché, analizzando la gara e interpellando i protagonisti, ho capito, in ritardo purtroppo, che Sainz di responsabilità non ne ha avuta alcuna. Anzi e forse, proprio lui aveva visto meglio di altri. E se non avesse trovato una Williams cocciutamente in mezzo, avrebbe potuto condurre la corsa davanti a Perez.

Nel commentare la gara ho attribuito una responsabilità a Carlos Sainz, colpevole a mio avviso di aver perseguito una finalità propria in luogo della ragione di squadra, quando ha preferito proseguire per poi sostituire le gomme da bagnato con le slick, evitando così le intermedie. A caldo, in quel confuso finale, ho pensato che fosse stata quella sorta di diserzione ad innescare il blackout strategico ferrarista. Una cantonata totale. Quella che ho preso, si capisce, perché, analizzando la gara e interpellando i protagonisti, ho capito, in ritardo purtroppo, che Sainz di responsabilità non ne ha avuta alcuna. Anzi e forse, proprio lui aveva visto meglio di altri. E se non avesse trovato una Williams cocciutamente in mezzo, avrebbe potuto condurre la corsa davanti a Perez.