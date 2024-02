Terruzzi racconta: tu mi turbi

Ci siamo lamentati del silenzio invernale, abbiamo avuto clamori enormi in questi giorni che portano ai primi test del 2024. Non torno sulle motivazioni che hanno spinto la Ferrari ed Hamilton a fidanzarsi per il 2025 (il dibattito in rete è forsennato) quanto su ciò che questa mossa potrà determinare da marzo in poi. Lewis ha davanti una stagione con Mercedes molto complicata soprattutto per Mercedes visto che il campione inglese avrà compiti tutti da definire e opportunità certe di conoscere una quantità di elementi tecnici della sua vettura, con la certezza di trasferirsi a Maranello in un futuro già prossimo. La sua gestione è un rebus in piena evidenza e ogni decisione, ogni complicanza anche del tutto estranea ad una precisa volontà, produrrà polemiche, sospetti, tensioni. Il tutto a vantaggio di Russell, alle prese ora con una opportunità molto rilevante, visto che diventa lui per forza di cose il riferimento primo, con una gamma di onori e oneri conseguente. Vedremo.