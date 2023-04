Terruzzi racconta: tutti in attesa. Della Rossa

“Mia bella Rossa dammi l’allegria” cantava Milva. Enzo Jannacci autore della canzone, anno 1980. Ad una Rossa destinata a rallegrare abbiamo, hanno pensato in molti durante un mese silenzioso che ci ha trasportati da Melbourne a Baku, quarta tappa di un Mondiale che sta per offrirci un filotto ad alta intensità: quattro corse in 29 giorni. Abbastanza per dare una forma, se non definitiva, assai più consistente e indicativa su un campionato a dominanza Red Bull. Dunque, siam qui ad attendere notizie, in una apprensione condivisa non soltanto dai tifosi del Cavallino, il grande assente dai piani nobili in avvio di stagione.

Il tema, un po’ misterioso, riguarda lo sfruttamento pieno di una macchina che lo stesso Vasseur ha promosso ripetutamente. Non si tratta, quindi, di invertire la rotta ma di far fruttare al meglio ciò che la SF-23 ha sin qui nascosto. La pausa, a detta di chi conosce le agende ferrariste, è servita per intensificare ogni sforzo sia in funzione del prossimo GP, sia pensando a Miami (7 maggio) dove verranno montati altri elementi nuovi. Simulazioni, test, analisi e costruzione pezzi destinati ad una aerodinamica capricciosa, ad una vettura mai brillante la domenica. Il tutto mentre in casa Mercedes hanno restituito la patente di responsabile tecnico a James Allison, l’uomo che dovrà mettere in pista - in questo caso sì - una vera e propria inversione di tendenza.

Si parla di nuovi tecnici in arrivo anche a Maranello ma “in arrivo”, quando si tratta di dover restare inoperosi per mesi, passando da un team all’altro, significa ipotizzare rinforzi in funzione dei progetti destinati al 2024-2025.

Quindi, i casi sono due: o questa Ferrari mostra una progressione netta a cominciare da domenica prossima, al punto da recuperare almeno su Mercedes e Aston Martin, rilanciando sia l’entusiasmo della famiglia rossa, sia dell’intera platea motoristica, oppure non riesce ad esprimere un potenziale dato per esistente trasformandolo progressivamente in un potenziale assente. Un guaio. Sia per la qualità dell’intero show, sia per chi a Maranello lavora, assediato di nuovo e di certo da una ulteriore pressione, con annesse dietrologie e timori di commettere altri errori, il che vale come handicap permanente per chi indossa quella divisa là.

In fin dei conti basterebbe cacciare in pista una giornata positiva, magari più fortunata della media, per allontanare polemiche e preoccupazioni. Per ritrovare qualche sorriso di Leclerc, il cui peso specifico è una componente decisiva della Formula 1 attuale. Insomma, c’è da fare il tifo, adesso, soprattutto. E l’esortazione vale anche per chi tifa per altri. Avere a che fare con una Ferrari combattiva e vispa, rende tutti più brillanti. Compresi coloro che la battono.