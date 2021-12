Terruzzi racconta: foto ricordo 2021, l’ultima immagine da ricordare

Padri e figli. Come siamo o siamo stati tutti noi. Alle prese con una rete di sentimenti complessa, forte al punto da segnare, per sudditanza o ribellione, ammirazione o avversione, i comportamenti e dunque le relazioni. Ciò che spesso determina un percorso, i modi, i caratteri, gli atti. Non esiste una regola santa. Piuttosto, affetti che dettano comportamenti, più o meno felici, più o meno accolti. Padri che pretendono la luna o una rettitudine; che lasciano liberi o che si aspettano questo e quello. Figli che seguono, ascoltano; che vanno per una strada propria non necessariamente gradita, accompagnata, sostenuta, osteggiata.

Padri e figli. Come siamo o siamo stati tutti noi. Alle prese con una rete di sentimenti complessa, forte al punto da segnare, per sudditanza o ribellione, ammirazione o avversione, i comportamenti e dunque le relazioni. Ciò che spesso determina un percorso, i modi, i caratteri, gli atti. Non esiste una regola santa. Piuttosto, affetti che dettano comportamenti, più o meno felici, più o meno accolti. Padri che pretendono la luna o una rettitudine; che lasciano liberi o che si aspettano questo e quello. Figli che seguono, ascoltano; che vanno per una strada propria non necessariamente gradita, accompagnata, sostenuta, osteggiata.

Tutto questo fa parte, credo, di ogni singola storia, di ogni famiglia. Qui, nello specifico, abbiamo però qualcosa di eclatante e singolare. L’immagine della famiglia Hamilton, padre e figlio, pare indicare una proiezione di ciò che potrà appartenere alla famiglia Verstappen. Sia Max, sia Lewis sono cresciuti dentro una condizione critica. Genitori divisi, con tutto il corredo possibile che una separazione può comportare per i figli. Sia Max, sia Lewis hanno cominciato a correre grazie alla passione dei loro padri. Una passione trasferita, alimentata dalle manifestazioni precoci del talento di due ragazzini dotatissimi. Dunque, un doppio investimento. Anthony e Lewis sono stati una coppia felice, una coppia premiata, una coppia in crisi. Ricomposta in una maturità, frutto anche di una indipendenza. Padre e figlio, per ricongiungersi, hanno dovuto sperimentare una nuova separazione, una vera proficua indipendenza. Credo e spero che questo possa accadere anche alla coppia Max-Jos Verstappen, ora che un successo tanto eclatante ha, forse e finalmente, sciolto una antica tensione, ogni debito, ogni aspettativa. Il legame tra padre e figlio o figlia è formidabile sempre, anche quando una frattura pare insanabile.

