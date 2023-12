Terruzzi racconta: ultime domande

Stiamo parlando di un pilota normalmente redditizio proprio la domenica, in questo caso lontanissimo dalle prestazioni abituali, per non parlare della differenza abissale che in quell’occasione lo ha separato dall’altra Ferrari, quella di Leclerc. Il fatto è che

Cosa è accaduto a Carlos Sainz nel finalissimo di stagione? Non si sa, forse non lo sapremo mai. Eppure, una gara al rallentatore ad Abu Dhabi, dopo una qualifica modesta, dopo un incidente in prova. Sì, ma Carlos aveva da conquistare il quarto posto tra i piloti e non è mai stato nella condizione, apparentemente, di competere durante il GP. Come mai? Stiamo parlando di un pilota normalmente redditizio proprio la domenica, in questo caso lontanissimo dalle prestazioni abituali, per non parlare della differenza abissale che in quell’occasione lo ha separato dall’altra Ferrari, quella di Leclerc. Il fatto è che è mancato un racconto, una difesa del pilota, una analisi dettagliata. È un classico di questo universo, dove il festival dei comunicati stampa è continuo, spesso senza badare al contenuto, a fornire notizie dettagliate sulle ragioni di un acuto o di un tonfo.

