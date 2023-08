Terruzzi racconta: un giorno magico

Dopo aver scritto di

, la scorsa settimana, ricordando l’innesco della passione, mia e di molti miei coetanei, sono rimasto immerso

nei ricordi,

cosa tipica per me d’estate, grazie a quelle ore sospese, assolate e calde, così propizie alla riflessione. Così, mi è venuto in mente del mio precoce esordio ai box,

alla vigilia del Gran Premio d’Italia 1969.

Anni, i miei, 11. C’è una foto che mi riporta a quel momento, scattata non si sa da chi, forse

Ermino Ferranti,

fotografo monzese sempre presente in pista. Nell’inquadratura, oltre a me, con in mano la mia Eumig 8 millimetri, piccola, amatissima, cinepresa, ci sono

Leo Mehl,

a quell’epoca responsabile della Goodyear (a destra) e soprattutto

, il mio eroe, pilota quell’anno dalla Brabham in una sorta di intermezzo tra due ingaggi Ferrari, e

Franco Varisco,

lo straordinario fotografo che a furia di vedermi lì, imperterrito, in attesa di qualcuno che mi “tirasse dentro” il paddock, aveva compiuto un gesto miracoloso, permettendomi non soltanto di superare gli sbarramenti, ma di salire sulla sua automobile stracolma di immagini stampate - formato 18x24 - di monoposto in corsa. Fu lui, dunque, a regalarmi, oltre ad alcune foto,

una felicità assoluta.

Ma certo, perché finalmente, dopo giorni, decine di ore di attesa,

avevo potuto realizzare il mio sogno.

Un giorno intero in quella che oggi chiamiamo pit-lane, a due passi da Ickx che inquadravo senza sosta, annusando quell’odore di benzina e olio ricinato tipico e magico per noi ragazzini.