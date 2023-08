Terruzzi racconta: il primo eroe

È bastata l’ombra di un ricordo, durante la registrazione dei nostri podcast, con Pino Allievi e Stefano Nicoli, per farmi ripiombare là, anni Settanta, quando aspettavamo il Corriere dei Piccoli, ogni settimana per leggere le sue avventure. Michel Vaillant, pilota dal cuore grande, personaggio creato dal fumettista francese Jean Graton. a sua volta appassionatissimo di corse automobilistiche. Non solo. Albi interi, i “Classici dell’audacia”, antichi ma conservati in un ripiano remoto della mia libreria. Presto fatto: recuperati, riletti, un toccasana per questa estate, il tempo perfetto per vagare con la memoria e regredire, ma sì, ritrovando le emozioni di allora, persino i desideri dei ragazzini che eravamo, attraverso le pubblicità che accompagnavano i “Classici”. Insomma, una meraviglia. Storie ambientate nei Gran Premi di Formula 1 ma anche nei rally, nei raid, uno in particolare, dall’Alaska alla Terra del fuoco, tutta l’America da attraversare.