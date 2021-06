Terruzzi racconta: le verità nascoste

dopo mesi di difficoltà più o meno marcate? Non si sa. Esattamente, proprio no. Così come non sappiamo quali problemi nel dettaglio sta incontrando

Va bene tutto ma non è che Bottas sia diventato all’improvviso un’altra persona, vi pare? C’è qualche relazione con i tecnici in fuga o con i costi ridotti? Non lo sappiamo, mai lo sapremo. Come mai

Vado avanti. È pensabile che nulla si saprà mai sul tema pneumatici saltati. La cosa è comprensibile visto che stiamo parlando di una azienda costruttrice che investe e lavora moltissimo e che di certo e comunque risolverà il problema, una volta analizzata ogni cosa. Ma che, una volta risolto, dovrà tutelare oltre a chi guida, se stessa. Ci sta. Non sapremo mai nulla sulla vera natura del guaio che ha mandato K.O. Hamilton al secondo via, salvo accontentarci della prima spiegazione, vale a dire del bottone magico sfiorato per caso. A freni mai così fumanti peraltro, sulla griglia. Come mai? C’era un nesso tra quel fumo e quel dritto clamoroso? Mah.

Vado avanti. È pensabile che nulla si saprà mai sul tema pneumatici saltati. La cosa è comprensibile visto che stiamo parlando di una azienda costruttrice che investe e lavora moltissimo e che di certo e comunque risolverà il problema, una volta analizzata ogni cosa. Ma che, una volta risolto, dovrà tutelare oltre a chi guida, se stessa. Ci sta. Non sapremo mai nulla sulla vera natura del guaio che ha mandato K.O. Hamilton al secondo via, salvo accontentarci della prima spiegazione, vale a dire del bottone magico sfiorato per caso. A freni mai così fumanti peraltro, sulla griglia. Come mai? C’era un nesso tra quel fumo e quel dritto clamoroso? Mah.