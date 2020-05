Terruzzi racconta: F1 virtuale e virtuosa

È un segno di questo tempo. Un segno di un’epoca intera. Una alternativa carica di significati come di contraddizioni. Per me, che di anni ne ho moltissimi, vedere i campioni di oggi misurarsi in una simulazione collettiva che riproduce in modo straordinariamente fedele una competizione di Formula 1, significa addentrarmi in un contesto estraneo. È una faccenda culturale. Sulla quale provo a riflettere insieme a voi perché credo coinvolga appassionati di età e gusti diversi.

Pronti, via! Beh, non sono molto interessato, lo ammetto. Questa modalità virtuale non mi appartiene. Ma evito di trattarla con supponenza . Perché è vero che per me sono le corse vere e proprie che contano, che amo, che ho seguito e correi continuare a vedere. Ma è anche vero che adesso non posso farlo e c’è poco da girarci attorno. Dunque, l’iniziativa mi pare assai apprezzabile. Contiene un “vorrei ma non posso” ma anche la voglia dei piloti – i più giovani, non a caso, quelli che sono cresciuti maneggiando computer come noi maneggiavamo le figurine - il loro entusiasmo e il loro talento. Sviluppato, comunque, con i simulatori, dunque con qualcosa che somiglia moltissimo a ciò che utilizzano per i Gran Premi simulati.

Non solo. Queste corse offrono uno spettacolo doppio perché c’è la competizione in pista e ci sono loro, i campioni, visibili davvero, a volto scoperto, senza casco, impegnati nella gara, da osservare espressione dopo espressione, cosa che normalmente non ci è permessa. Si sbattono, soffrono, sudano, ostentano una gamma molto interessante di espressioni che permettono a ciascun spettatore una vicinanza rarissima.

Virtual GP Cina - Il meglio della gara di Alexander Albon

Ci lamentiamo spesso di una certa aridità dei piloti, quando si tratta di offrire qualcosa agli appassionati. Beh, possiamo ringraziarli, per una volta, visto che gareggiando virtualmente, regalano uno spettacolo, seppure a Mondiale fermo. Ciò che in altre epoche era impossibile persino ipotizzare, ciò che coinvolge i più giovani, chi magari preferisce questo approccio - addirittura - a quello consueto, reale.

La F1 virtuale colma un vuoto, funziona da gioco e da allenamento, segnala una intesa forte tra i campioni più giovani, mostra abilità specifiche interessanti. Quindi, molti più “pro” che “contro” . Lo affermo pur misurando una qualche resistenza personale. Cultura, come detto, temperatura, forse, con l’aggiunta di una pigrizia non del tutto giustificata. Chi non ama queste corse “per finta”, può star qui ad elencare una sfilza di ragioni ovvie. Il suono del motore, l’emozione di una visione dal vero, l’importanza della posta in palio, la considerazione dei rischi connessi alle gare vere. Rischio di sbagliare, rischio di farsi male, eccetera eccetera. Tutto chiaro. Ma qui non stiamo trattando una opposizione, di una alternativa vera e propria. Stiamo parlando di una iniziativa emersa dentro il silenzio, lo stallo, l’impossibilità di gareggiare come è accaduto sino a ieri. Dunque? Perché no?