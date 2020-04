Terruzzi racconta: la Fase 2 del Motorsport

La parola magica è “ Fase 2 ”. Magica perché nasconde ogni certezza. Tutti ne parlano, nessuno sa dire davvero il quando e il dove. Nel frattempo, qualcosa possiamo immaginarlo noi, qui, facendo semplicemente 2 più 2, piccoli calcoli. Per esempio, nel momento in cui si potrà riprendere a correre – a porte chiuse, aperte, socchiuse, vedremo - tutti avranno necessità di correre sia in pista sia da una pista all’altra. Ci sono troppi interessi in ballo, a cominciare da quelli in arrivo dai diritti TV, dagli sponsor degli eventi, dei team, eccetera, eccetera.

Il problema sarà più logistico che agonistico, probabilmente. Ma è molto probabile che avremo weekend intasati di eventi sportivi . Vale a dire, fine delle alternanze, data la compressione temporale. Quindi Gran Premi di F1 e di Moto in programma nel medesimo weekend, più il DTM, più i rally, più il resto: dal tennis al golf, dal ciclismo al ping pong. Il tutto tralasciando il calcio che comunque proporrà a sua volta una concentrazione di partite .

La qual cosa, tanto per cominciare, potrebbe costringerci a restare in casa anche quando da casa potremo uscire. Un primo paradosso e, forse, un mezzo guaio perché un po’ la bella stagione, un po’ la quarantena, in molti vorranno fare almeno due passi, un giretto all’aria aperta, quindi dovranno scegliere cosa vedere alla tele, tra le tantissime offerte domenicali.

Il secondo paradosso è connesso al primo. Riguarda il costo dei diritti televisivi . Non più lo stesso, con una programmazione così compressa e affollata e una spartizione dell’audience inevitabile. In aggiunta non è detto affatto un numero enorme di famiglie sia ancora nella condizione di pagare per vedere lo sport.

Il terzo è più connesso all’agonismo motoristico. Perché la disputa di un numero elevato di gare a distanza ravvicinata significherà presentare su piste diverse mezzi più o meno identici, non evoluti o elaborati in funzione di ogni appuntamento. Soprattutto se i weekend verranno ridotti di una giornata. Prove e qualifiche il sabato, Gran Premio la domenica e via così. Dunque, il panorama tecnico non potrà mutare granché: chi è davanti, davanti resterebbe e via discorrendo. Con onori e oneri quasi cronici.

Le luci della F1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Nella migliore delle ipotesi (e cioè che qualcosa si muova entro dicembre), abbiamo davanti un anno caotico , affannato e per qualche verso perduto. Con dentro, però, qualche indicazione utile per il futuro. Perché non si tratta semplicemente di ridurre i budget dei team, ma di riformulare l’intera proposta di svolgimento e di comunicazione degli eventi . Applicando regole rivoluzionarie a proposito format, di costi per chi trasmette e per chi fruisce.