Terruzzi racconta: cominciano i saldi in Formula 1

Sorprese da attendere con trepidazione: non molte. Solo Hamilton può complicare una discesa che lo sta portando verso il settimo titolo mondiale; solo Bottas e, forse, qualche volta, Verstappen possono rubare a Lewis brandelli di una scena sua soltanto. Ma non è questione di assoluto. Piuttosto, di premi minori, di gratificazioni essenziali, di consolazioni deboli eppure necessarie. Meglio chiarire: non è il caso di ipotizzare cambi di traiettoria Ferrari . Il tema è ormai smascherato e non vale nemmeno la pena illudersi per poi soffrire di nuovo. Questa macchina è quella che è e non può essere cambiata, non può offrire più del poco che ha dato sino ad oggi, da qui al termine del campionato. In compenso, le corse che restano possono servire a Vettel per chiudere la sua lunga avventura rossa con un bilancio meno amaro e deprimente di quello che abbiamo di fronte ora.