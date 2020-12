Terruzzi racconta: Grosjean e le contrazioni del destino

che sorride dall’ospedale di Manama, con l’idea, addirittura, di tornare a correre per l’ultima gara in calendario,

Possiamo rallegrarci nel vedere Romain Grosjean che sorride dall’ospedale di Manama, con l’idea, addirittura, di tornare a correre per l’ultima gara in calendario, Abu Dhabi, 13 dicembre. Una vitalità che offre la misura del pericolo scampato. Vuole lasciare la Formula 1 con un buon ricordo, il francese. E c’è da capirlo. Un reduce, per molti versi, il cui viaggio ai confini della tragedia, offre ora una quantità di spunti di riflessione interessanti e complessi.

A Sakhir c'è chi vince per l'ennesima volta, chi lotta e sale sul podio con un po' di fortuna e chi, soprattutto, sprofonda in un inferno di fiamme per poi riemergerne

C’è un errore di foga e valutazione all’origine dell’incidente. Ma questo tipo di inciampi sta in ogni inizio di gara, quando chi corre nelle retrovie trova pochissimi varchi per migliorare la propria posizione. Il resto, la traiettoria, l’impatto, le conseguenze stanno nel mondo delle fatalità. Un mondo che comprende razionalità e istinto, protezioni e rischi tipici di uno sport che continua a viaggiare lungo un confine delicatissimo, quello che separa il vivere dal morire.

