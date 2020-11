Terruzzi racconta: Hamilton, Márquez e le eredità mancate

Due stagioni anomale. Non solo per le complicazioni che conosciamo tutti. Da una parte la conferma di Hamilton , al suo settimo Mondiale vinto con anticipo e, in pratica, senza mai temere di perdere; dall’altra l’assenza di Márquez che ha pensato quasi più di una presenza. Sono loro i padroni delle due discipline, Formula 1 e MotoGP. E sono senza eredi . L’affermazione può sembrare singolare visto che da una parte abbiamo un campione che si è confermato mentre dall’altra abbiamo un campione fuori gioco causa infortunio. Eppure questo sembra emergere, a mio parere, stereofonicamente. Vediamo.

Due stagioni anomale. Non solo per le complicazioni che conosciamo tutti. Da una parte la conferma di Hamilton , al suo settimo Mondiale vinto con anticipo e, in pratica, senza mai temere di perdere; dall’altra l’assenza di Márquez che ha pensato quasi più di una presenza. Sono loro i padroni delle due discipline, Formula 1 e MotoGP. E sono senza eredi . L’affermazione può sembrare singolare visto che da una parte abbiamo un campione che si è confermato mentre dall’altra abbiamo un campione fuori gioco causa infortunio. Eppure questo sembra emergere, a mio parere, stereofonicamente. Vediamo.

Ascolta la puntata del podcast con protagonisti Hamilton e Fittipaldi:

i successori designati di Re Lewis è opinione comune. Che facciano fatica, per motivi diversi, ad assestarsi su livelli di eccellenza assoluta, è un dato altrettanto evidente. Il motivo è semplice: entrambi hanno a che fare con macchine inferiori alla Mercedes; entrambi sono caricati di responsabilità enormi, vista la stoffa, vista l’impazienza generale. Il che comporta per Charles e Max una continua forzatura, una caccia all’exploit tanto urgente quanto stressante. È impossibile per noi misurare la prestazione in valore assoluto, connessa alla qualità delle macchine che i due ragazzi utilizzano. Di certo entrambi sono stati protagonisti di acuti eccezionali, amplificati proprio dai limiti tecnici di Ferrari e Red Bull – diversi tra loro peraltro - così come di errori che vengono giudicati con estrema severità perché da Leclerc e Verstappen ci aspettiamo grandi cose a tempo pieno. Vale a dire, che siano loro a rendere difficile la via di Hamilton verso il titolo.

Che siano Leclerc e Verstappen i successori designati di Re Lewis è opinione comune. Che facciano fatica, per motivi diversi, ad assestarsi su livelli di eccellenza assoluta, è un dato altrettanto evidente. Il motivo è semplice: entrambi hanno a che fare con macchine inferiori alla Mercedes; entrambi sono caricati di responsabilità enormi, vista la stoffa, vista l’impazienza generale. Il che comporta per Charles e Max una continua forzatura, una caccia all’exploit tanto urgente quanto stressante. È impossibile per noi misurare la prestazione in valore assoluto, connessa alla qualità delle macchine che i due ragazzi utilizzano. Di certo entrambi sono stati protagonisti di acuti eccezionali, amplificati proprio dai limiti tecnici di Ferrari e Red Bull – diversi tra loro peraltro - così come di errori che vengono giudicati con estrema severità perché da Leclerc e Verstappen ci aspettiamo grandi cose a tempo pieno. Vale a dire, che siano loro a rendere difficile la via di Hamilton verso il titolo.

Che siano Leclerc e Verstappen i successori designati di Re Lewis è opinione comune. Che facciano fatica, per motivi diversi, ad assestarsi su livelli di eccellenza assoluta, è un dato altrettanto evidente. Il motivo è semplice: entrambi hanno a che fare con macchine inferiori alla Mercedes; entrambi sono caricati di responsabilità enormi, vista la stoffa, vista l’impazienza generale. Il che comporta per Charles e Max una continua forzatura, una caccia all’exploit tanto urgente quanto stressante. È impossibile per noi misurare la prestazione in valore assoluto, connessa alla qualità delle macchine che i due ragazzi utilizzano. Di certo entrambi sono stati protagonisti di acuti eccezionali, amplificati proprio dai limiti tecnici di Ferrari e Red Bull – diversi tra loro peraltro - così come di errori che vengono giudicati con estrema severità perché da Leclerc e Verstappen ci aspettiamo grandi cose a tempo pieno. Vale a dire, che siano loro a rendere difficile la via di Hamilton verso il titolo.