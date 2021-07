Terruzzi racconta: il peso della rivalità

, appunto. C’è sempre uno specchio dentro il quale le due figure si osservano, individuando nell’altro qualcosa che vorrebbero possedere in esclusiva. Dunque contro. In quanto capi-branco, in quanto desiderosi, attrezzati e disposti a dominare un campo occupato anche da una figura ingombrante perché “doppia”.

da sempre. Coppi e Bartali come Rivera e Mazzola, come Rossi e Biaggi, come altri, comunque pericolosi, trattandosi di motorismo. Anche qui la lista dei contrasti è lunga. Mi vengono in mente Achille Varzi - la cui storia mi è cara - e Tazio Nuvolari, opposti nel carattere, nello stile, divisivi e combattivi nel cuore degli anni Trenta. Poi, senza andare troppo indietro, Piquet e Mansell; Senna e Prost; Vettel e Alonso; Hamilton e