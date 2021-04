Terruzzi racconta: Imola, già tempo di rivincite

, basta la parola. Il luogo è amatissimo, carico di memorie intense, non sto nemmeno qui a fare l’elenco, tanto sapete perfettamente a cosa alludo. Piuttosto, Mondiale 2021. Con già in ballo molte scommesse aperte,

Una vera pista per il secondo round. Imola , basta la parola. Il luogo è amatissimo, carico di memorie intense, non sto nemmeno qui a fare l’elenco, tanto sapete perfettamente a cosa alludo. Piuttosto, Mondiale 2021. Con già in ballo molte scommesse aperte, qualche conto da regolare.

che ha già annusato l’occasione attesa, che punta a vincere il suo primo titolo con una macchina, la Red Bull, adatta allo scopo. In Bahrain la questione si è risolta in dirittura e in modo discutibile ma resta il fatto che Max pare realmente in grado di guardare avanti, per la prima volta, con una fiducia consistente. Per questo, trattasi di